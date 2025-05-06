إبادة مستمرة.. استشهاد 13 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على غزة- (فيديو)

غزة: ارتفع عدد الشهداء إلى 13 فلسطينيا بقصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، ضمن الإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش منذ نحو 19 شهرا.

جاء ذلك وفق ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان حيث استهدف القصف الجوي والمدفعي عدة مناطق سكنية في شمال ووسط وجنوب القطاع.

لحظة نقل طفلة شهيدة ارتقت في قصف الاحتلال على مدرسة تأوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة pic.twitter.com/7KlrCuoMQm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 6, 2025

في أحدث الغارات، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف نفذه طيران مروحي استهدف منزلًا يعود لعائلة بشير جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.

#شاهد| وصول شهيدين و7 إصابات في قصف الاحتلال قرب مدرسة المزرعة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة pic.twitter.com/bWnAO0r0il — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 6, 2025

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان أحدهما سيدة، جراء قصف استهدف منزلًا قرب مدرسة السوارحة في مخيم النصيرات.

وفي جنوب القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخر بقصف على منطقة قيزان رشوان جنوب غرب خان يونس، كما أسفر قصف على حي العمور في بلدة الفخاري جنوب شرق المدينة عن استشهاد فلسطيني آخر.

وفي قصف استهدف خيمة للنازحين غرب خان يونس، استشهدت طفلة وأصيب عدد من المواطنين.

كما تعرض منزل شمال عبسان الكبيرة شرق خان يونس لقصف مدفعي، دون ورود معلومات عن إصابات.

وشمال القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخران بقصف استهدف بلدة بيت حانون، فيما استشهد ثالث بقصف على حي السلاطين غرب بيت لاهيا.

في حين استشهد شاب برصاص أطلقته طائرة مسيّرة في منطقة الشعف بحي التفاح شرق مدينة غزة.

كما توفي فلسطينيان متأثرين بجراح سابقة أصيبا بها في وقت سابق خلال القصف الإسرائيلي.

وتعرضت الأحياء الشرقية بمدينة غزة لقصف مدفعي، بينما واصل الجيش نسف مبان سكنية شمال القطاع، حيث فجّر روبوتًا في منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)