إبادة مستمرة.. استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على غزة

غزة: استُشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر الجمعة، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا وتجمعا لمواطنين بقطاع غزة الذي يشهد إبادة منذ أكثر من عام.

وقال مسعفون فلسطينيون إنهم تمكنوا “من نقل فلسطينيين، أحدهما شهيد والآخر جريح، من مدينة رفح (جنوب القطاع) بعد استهدافهما بغارة إسرائيلية”.

وفي غارة أخرى، استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف طائرة حربية إسرائيلي منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب مصادر طبية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة في غزة.

(الأناضول)