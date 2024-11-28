وزارة الصحة: استشهاد 44330 فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر 2023

غزة: قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان اليوم الخميس إن 44330 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأصيب 104933 آخرون في العدوان الإسرائيلي على غزة القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون، الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف تجمعين لمواطنين في شمال وجنوب قطاع غزة، الذي يشهد إبادة إسرائيلية منذ أكثر من عام.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان ” باستشهاد فلسطيني وإصابة 6 آخرين بقصف إسرائيلي استهدفهم في جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي استهداف آخر،استشهد فلسطينيان وأصيب اثنان آخران بقصف استهدفهم بمدينة رفح جنوبي غزة، بحسب مصادر طبية.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)