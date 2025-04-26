إبادة مستمرة.. استشهاد 31 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة السبت

غزة: ارتفع عدد الشهداء إلى 31 فلسطينيا جراء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر السبت، في إطار جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت مصادر طبية، بارتفاع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بقصف إسرائيلي على غزة من 27 إلى 31 شخصا، بعد استشهاد 4 أشخاص جراء استهدافهم.

وأفادت المصادر، أن 4 فلسطينيين استشهدوا بغارة إسرائيلية استهدفتهم في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وعصر السبت، قصفت طائرة إسرائيلية مقهى في مدينة دير البلح وتجمعا لمواطنين وسط القطاع وأسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين، وفق مصدر طبي، وبيان لمستشفى العودة.

وظُهر السبت، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمدنيين شرق مستشفى الكويت في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين، وفق مصدر طبي وشهود عيان.

كما قصف جيش الاحتلال منزلا لعائلة “أبو مزيد” في بلدة الزوايدة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين، بحسب المصدر الطبي.

وسبقها بمدة وجيزة، استشهاد فلسطينيين اثنين في غارتين إسرائيليتين الأولى استهدفت عزبة بيت حانون، بمحافظة الشمال، والثانية حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفق مصادر طبية.

وسبق أن قال مستشفى العودة، في بيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مركبا لصيادين قبالة ساحل الزوايدة، ما أسفر عن إصابة 6 صيادين.

وفي مواصي خان يونس، أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين جنوب القطاع.

قصف الفجر

وفجر السبت، قال شهود عيان إن جيش الاحتلال قصف منزلا لعائلة “الخور” في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة على رؤوس قاطنيه، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وفق مصادر طبية.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، في بيان، إن عددا كبيرا من المفقودين ما زالوا تحت أنقاض منزل عائلة “الخور” المدمر.

وفي ساعة مبكرة من فجر السبت، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة “أبو عبدو” في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي محافظة الشمال، قال مصدر طبي إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون في قصف استهدف محيط دوار التعليم في مدينة بيت لاهيا.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة بالقطاع خاصة المناطق الشرقية من مدينة غزة وغرب رفح.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)