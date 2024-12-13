إبادة مستمرة.. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 8 آخرين بقصف إسرائيلي على غزة- (فيديو)

غزة: استُشهد 4 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون، الجمعة، بقصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا وتجمعا لمواطنين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 5 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، أفاد شهود عيان بأن الطواقم الطبية ومواطنين يواصلون عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزل المستهدف.

وفي قصف آخر، استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون إثر استهداف تجمع لمواطنين بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

تغطية صحفية| مشاهد لنقل شـــهــــ ـــــداء وجرحى بعد قصف الاحتلال حي الصبرة جنوب مدينة غزة. pic.twitter.com/L4G1vmSyUV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 13, 2024

"بدي أبوي معي، عادي يا ماما تحمّل".. أطفال أصيبوا بقصف الاحتلال منزلاً في مدينة غزة pic.twitter.com/saDAtUc9p5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 13, 2024

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي إنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)