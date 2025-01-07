إبادة مستمرة.. استشهاد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدفت منزلين في غزة والنصيرات

آثار الدمار الإسرائيلي في قطاع غزة

غزة: استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، الثلاثاء، في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفاد جهاز الدفاع المدني بغزة في بيان، بأن “4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف طائرة إسرائيلية منزلًا لعائلة سحويل في شارع حميد بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة“.

كما “استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف طائرة إسرائيلية منزلا لعائلة العبيد جنوبي مخيم النصيرات وسط القطاع”، وفق مصدر طبي.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن “فلسطينيا أصيب في قصف طائرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين بمحيط متنزه البلدية بمخيم المغازي وسط قطاع غزة”.

وذكر شهود عيان أن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة شمالي مخيم النصيرات وسط إطلاق نار من زوارق حربية تجاه شاطئ المخيم.

وأضاف الشهود، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق شرقي خان يونس وشمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق آليات إسرائيلية النار في منطقة المواصي غرب رفح.

وفي شمال قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف لمربعات ومبان سكنية وسط قصف مدفعي لا يتوقف في مناطق مختلفة، حسب شهود عيان.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)