إبادة مستمرة.. جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 1400 غارة جوية على غزة في ديسمبر

تل أبيب: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إن طيرانه الحربي والمسير نفذ خلال ديسمبر/ كانون الأول 2024 أكثر من 1400 غارة جوية على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان لجيش الاحتلال، مع استمراره بارتكاب مجازر الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ 15 شهرا، مخلفا نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وقال الجيش: “خلال شهر ديسمبر، نفذت الطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية والطائرات المسيرة أكثر من 1400 غارة جوية لتقديم المساعدة المباشرة للقوات المناورة (البرية المتوغلة) في قطاع غزة”.

وأوضح أن “الطائرات وغرف التحكم في القوات الجوية على اتصال مباشر مع القوات المقاتلة وترافق القتال في مختلف القطاعات وتوجه القوات في الميدان وتزيل التهديدات من خلال إغلاق الدوائر (الغارات) السريعة، أحيانا على بعد أمتار قليلة من قواتنا”.

ورغم الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال بقطاع غزة، إلا أن قواته تواجه مقاومة شرسة لا تزال مستمرة منذ التوغل البري بالقطاع في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك الحين، قُتل 391 ضابطا وجنديا إسرائيليا، وأصيب 2523 آخرين داخل القطاع وفق الحصيلة المعلنة لجيش الاحتلال، بينما بلغت الحصيلة الكلية المعلنة لقتلاه 825 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر 2023، وبلغت الإصابات الكلية في صفوفه 5569.

(وكالات)