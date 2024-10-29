إبادة مستمرة.. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف سوقا شرق غزة

غزة: استشهد وجرح فلسطينيون، الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على سوق الصحابة التجاري المكتظ عادة بالمدنيين، في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وذكر أن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت سوق الصحابة التجاري المكتظ بالمدنيين.

وأوضح نقلا عن شهود عيان أن عددا من الشهداء والجرحى وصلوا إلى المستشفى الأهلي المعمداني شرق المدينة، إثر القصف الإسرائيلي.

ولم يصدر عن الجهات الرسمية في القطاع إحصائية حول عدد الشهداء والجرحى في هذه الغارة، حيث ما زالت عملية انتشال الجرحى ونقلهم للمستشفى جارية.

يأتي ذلك في ظل تواصل الإبادة والتطهير العرقي الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة شمال قطاع غزة منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث بدأ الجيش آنذاك عمليات قصف غير مسبوق على مناطق واسعة شمال القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها”، بينما يقول الفلسطينيون إن قوات الاحتلال ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.

وبدعم أمريكي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)