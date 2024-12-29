إبادة منهجية لشمال غزة… إسرائيل تواصل قصفها المستشفيات

غزة – «القدس العربي»: على وقع عمليات الإعدامات الميدانية وإجبار من تبقى من سكان مناطق شمال غزة على النزوح القسري، واصلت قوات الاحتلال هجماتها العنيفة على تلك المناطق، بعد إفراغ مشفى كمال عدوان، فيما سُجّل قيام الاحتلال بارتكاب مجازر في مناطق أخرى من القطاع.

وأفادت مصادر طبية لشبكة «الجزيرة» باستشهاد 39 فلسطينياً منذ فجر الأحد، 27 منهم في الشمال.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتكاب الاحتلال 3 مجازر في خلال 24 ساعةً وصل منها للمستشفيات 30 شهيداً و99 مصاباً، ليرتفع عدد ضحايا العدوان إلى 45,514 شهيداً و108,189 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ومع توسيع جيش الاحتلال هجومه البري على شمال القطاع، تصاعدت خلال الساعات الـ 24 الماضية حدّة الهجمات، وسُمع دوي انفجارات عالية من عدة مناطق هناك، وتحديداً من مخيم جباليا ومنطقة بيت لاهيا.

واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة شبات ببلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أنذر بعد تهديد قائده بتوسيع العملية العسكرية، سكان مناطق شمال قطاع غزة الذين لم يتركوا المنطقة بعد، وتحديداً سكان منطقة بيت حانون بالنزوح القسري الفوري، والانتقال جنوباً نحو طريق صلاح الدين، وهدّدهم بأن الانتقال عبر طريق آخر يعرضكم للخطر.

غارات دامية على بيت حانون ومناطق مختلفة… ووفاة طفل خامس برداً

ولا تزال عملية النزوح القسري متواصلة من مناطق شمال القطاع، حيث تصل العوائل النازحة إلى مناطق غرب مدينة غزة، بعد أن يكونوا قد قطعوا مسافةً طويلة وسط الأهوال، حيث تلاحقهم الطائرات المسيّرة وجنود القناصة.

ووجّه مواطنون محاصرون في بيت حانون نداءَ استغاثة، أكدوا فيه أن القصف الإسرائيلي مستمر بلا توقف، وأنهم لا يستطيعون الخروج من مناطق سكنهم، وأبلغوا عن حالات جديدة لكلاب ضالّة تقوم بنهش جثامين الشهداء الملقاة في الشوارع، وعبّروا عن خشيتهم من الموت جوعاً.

وحسب المعلومات المحلية فإن هناك نحو 300 عائلة تقطن في بلدة بيت حانون، لا توجد أي معلومات عنهم ولا عن وضعهم الأخير، بعد توسيع التوغل البري.

وجاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، احتلال مستشفى كمال عدوان، بعد اعتقال مديره الطبيب حسام أبو صفية، وعدد من الكادر الطبي والمصابين والمواطنين المرافقين لهم، فيما اضطر باقي المصابين للتوجّه صوب المستشفى الإندونيسي، الذي يفتقر للأدوية والمعدات والكوادر الطبية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس إنه لن يسمح بعودة مستشفى كمال عدوان للعمل.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن الجيش الإسرائيلي أنه «لدينا قدرة أفضل لمراقبة أنشطة المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا».

وحسب الصحيفة أدت عملية الجيش في جباليا إلى قطع الاتصال بين مدينة غزة وشمالي القطاع.

نداء عاجلووجّهت وزارة الصحة في غزة، نداءً عاجلاً لكافة المؤسسات والجهات المعنية لإيجاد حلٍ سريع للمرضى والمصابين الموجودين في المستشفى الإندونيسي، بعد نقلهم قسراً من مستشفى عدوان. وأكدت أن حُجج وذرائع قوات الاحتلال لتبرير اقتحام مستشفى كمال عدوان «لا تنطلي على أحد»، وقال مدير عام الوزارة الدكتور منير البرش، إن قوات الاحتلال تنفذ أعمال حفر وتخريب داخل المستشفى.

وأظهرت صور ولقطات جديدة نشرها جنود الاحتلال عمليات هدم جديدة طالت مناطق كثيرة في شمال قطاع غزة، وتحديداً في مخيم جباليا.

وظهر في إحدى اللقطات جرافات وآليات هندسية وهي تهز المنازل متعددة الطبقات لخلخة أساسها وانهيارها مرة واحدة، كما ظهر جنود الاحتلال وهم يطلقون النار من رشاشات ثقيلة على الأعمدة الخرسانية لمنازل أخرى، قبل تفتيتها، ومن ثم انهيار المباني، وأظهرت اللقطات المتداولة حجم الدمار الكبير حيث تحولت أحياء كاملة إلى أكوام من الركام.

وواصلت قوات الاحتلال هجماتها على مدينة غزة، وفي استهداف جديد للمشافي، ارتقى سبعة شهداء وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى الوفاء وسط مدينة غزة. وجاء ذلك بعدما سقطت قذيفة مدفعية إسرائيلية على أحد مباني المستشفى المعمداني القريب من حي الزيتون، حيث اخترقت أحد الجدران. وقال مدير المشافي الميدانية في وزارة الصحة بغزة إن هذا القصف «يأتي ضمن خطة إسرائيلية لتدمير القطاع الصحي».

وطالت الهجمات المناطق الشمالية الغربية للمدينة القريبة من شمالي القطاع، وذكر شهود عيان أن هجمات أخرى طالت حي الزيتون جنوب شرق المدينة، حيث نفذ الاحتلال في تلك المناطق عمليات نسف جديدة للمباني، على وقع إطلاق نار كثيف صوب المنازل، علاوةً عن هجمات أخرى طالت المناطق الجنوبية لحي الصيرة.

وفي السياق، نددت المديرية العامة لشرطة غزة، بإقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال مدير مركز شرطة الرمال في مدينة غزة العقيد طلعت جودة، عبر غارة جوية أثناء القيام بواجبه في خدمة المواطنين. وقالت إن تعمّد الاحتلال باستهداف منتسبي جهاز الشرطة «يهدف لنشر الفوضى في المجتمع الفلسطيني وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين»، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للتوقف عن استهداف منتسبي جهاز الشرطة في قطاع غزة، باعتباره جهاز حماية مدنية يقدم الخدمة الإنسانية للمواطنين في ظل الظروف الكارثية في القطاع.

النصيرات

في الموازاة استمرت الهجمات العنيفة على وسط قطاع غزة، وذكرت مصادر طبية أن شهيداً ارتقى إضافةً إلى أربع إصابات، جراء قصف طائرة مسيّرة لسيارة مدنية في محيط مقبرة السوارحة جنوبي مخيم النصيرات. واستشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون قي قصف مدفعي على منازل في مخيم النصيرات

كما ارتقى شهيدان وأصيب آخرون في قصف مدفعي على منطقة المخيم الجديد شمالي النصيرات.

وطال القصف الإسرائيلي كذلك المناطق الواقعة شمال شرق مخيم البريج وشرق مخيم المغازي، حيث هاجمت القوات المتوغلة على الأطراف تلك المناطق.

وفي مدينة خان يونس، استشهد مواطن متأثراً بجراح أصيب بها قبل عدة أيام، حين استهدفت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة معن شرقي المدينة، فيما أصيب مواطن إثر قصف من مروحية إسرائيلية على منزل في بلدة عبسان شرقي المدينة أيضاً، وذكر جهاز الدفاع المدني، أن طواقمه تمكنت من السيطرة على حريق نشب في منزل لعائلة «الشواف» قصفه الاحتلال في تلك البلدة أيضاً.

وجاء ذلك في الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال القصف المدفعي العنيف على المناطق الشرقية لبلدات عبسان والقرارة، فيما أطلقت طائرة مروحية أطلقت النار على شرقي خزاعة.

أما في مدينة رفح التي يتواصل فيها الهجوم البرّي المستمر منذ أكثر من سبعة أشهر، فقد استشهد مواطنان هم مواطن وزوجته، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة النصر شمالي المدينة.

وقامت آليات الاحتلال المتوغلة بإطلاق النار على مناطق تقع شمال وشرق المدينة، على وقع عمليات قصف مدفعي عنيف، وتعرضت كذلك أحياء تل السلطان والسعودي لقصف مدفعي آخر.

وفي سياقٍ متّصل، أعلنت مصادر طبية عن استشهاد الطفل الرضيع جمعة البطران (20 يوماً) في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بفعل البرد الشديد في خيام النازحين.

وذكرت وزارة الصحة أن شقيقه التوأم لا يزال يتلقى الرعاية الطبية الفائقة بقسم العناية المركزة بمستشفى شهداء الأقصى

وهذا الطفل هو الخامس الذي يسقط منذ بداية موجة البرد الحالية، إضافةً إلى أحد الممرّضين الذين سقط قبل أيام قليلة.

استشهاد أسير

إلى ذلك فقد أطلقت قوات الاحتلال سراح 20 معتقلاً من معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة، بعد اعتقالهم لفترات متفاوتة، عانوا فيها من ويلات التعذيب الشديد وقلة الطعام والمرض، حيث جرى نقلهم فور وصولهم القطاع إلى أحد المشافي للخضوع للفحص الطبي.

وجاء ذلك قبل أن تعلن هيئة الأسرى ونادي الأسير، بوقف قصير عن استشهاد المعتقل أشرف أبو ورده (51 عاماً) من غزة في مستشفى «سوروكا» الإسرائيلي، وهو معتقل منذ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، وبحسب عائلته لم يكن يُعاني من أيّ مشاكل صحية.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّه وباستشهاد المعتقل أبو ورده من غزة، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى (50 شهيدًا)، وهو العدد الأعلى تاريخياً» لتُشكّل هذه المرحلة ،المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967»،