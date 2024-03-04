إبداع الرسامة منّة حمودة : طفل حزين يحتضن «فلسطين الوحيدة»

غزة ـ «القدس العربي»: طفل حزين وخائف يحتضن طفلة صغيرة تلتف بعلم فلسطين، هي صورة بسيطة رسمتها الفنانة التشكيلة الغزاوية منّة حمودة بالطباشير والفحم، في محاولة منها للتعبير عن معاناة فلسطين «الوحيدة» وحالة الخوف والرعب التي يعيشها أطفال قطاع غزة، بسبب مشاهد لا يجب أن يروها على شاشة التلفاز لكنهم يعيشونها يوميا على أرض القطاع المحاصر.

الفنانة منّة، حاولت ترجمة مشاعرها من خلال جدارية تعبر عن مأساة أطفال فلسطين، بعدما فقدت كل أدواتها ورسوماتها عند نزوحها هربا من ويلات الحرب والقصف المستمر على شمالي قطاع غزة، واعتمدت على الطباشير والفحم بديلاعن أدواتها التي خسرتها أثناء الحرب.

جدارية الطفل الحزين

جدارية «الطفل الحزين» رسمتها منة على حائط خيمتها، حيث نزحت إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مستخدمة قليلامن الطباشير والفحم، لتعبر عن الواقع الفلسطيني الذي يعيشه كل أطفال غزة، وعما يكابدونه من خوف وألم. تقول منة لـ «القدس العربي» :«لم أستطع الرسم بدون أدواتي، ونحن هنا نطهو الطعام والخبز على الحطب، فمن أقل شيء حاولت أن أرسم وأُعبر عن مشاعري، ولم أجد غير الفحم مع الطباشير».

تضيف «ما قدرت أن أرسم إلا هذه الرسمة لأخرج الكبت الذي يعتمر في داخلي، هي لوحة تعبر عن الواقع الفلسطيني الذي نعيشه من الحرب والاعتداءات التي تستهدف الأطفال».

منة التي ترجمت هويتها الفلسطينية في رسوماتها، وفقدت غالبية رسوماتها السابقة بسبب ويلات الحرب والقصف المستمر على أهالي غزة، تلخص معاناتها الفنية بعد الحرب في قولها: «كنت أمارس الفن على راحتي، وأحب أن أرسم رسمات توحي بالسلام، وعن الحب وعن الحرية، وللأسف تركت أدواتي هناك ومشيت من دون شيء إلى هنا».

حلم مسروق

«الرسامة» البالغة من العمر 20 عامً حاول الاحتلال سرقة حلمها في أن تصبح مدربة رسم، بعدما قصف مركز إيواء مدرسة العائلة المقدسة في حي الرمال حيث كانت رسوماتها وأدوات الرسم الخاصة بها، ولكن ابنة مدينة بيت لاهيا ،لم تستسلم لمحاولات اغتيال حرية التعبير داخل القطاع فاستخدمت أقل وأبسط والأدوات، كقليل من الطباشير والفحم المتبقي من طبخ النازحين، للتعبير عن شغفها.

ورغم أن رسوماتها تُعبر عن تعطشها للحب والحرية والسلام، فقد نزحت مرتين، الأولى من منزلها في بيت لاهيا، شمال غزة، إلى مدرسة العائلة المقدسة في حي الرمال، جنوبي القطاع، وحينذاك أصرت على الاحتفاظ بأدوات الرسم خاصتها، وخطت الكثير من الرسومات على جدران المدرسة، أما النزوح الثاني فكان إلى مدرسة أخرى في الجنوب، تعيد فيها الإفصاح عن رغباتها المكبوتة في السلام.

الفتاة العشرينية تتمنى أن تنتهي الحرب وأن تعود إلى بيتها مرة أخرى وإلى مكانها المخصص للرسم، وتقول: «أتمنى أن تنتهي الحرب وكل واحد يرجع لبيته، وكلنا نرجع لحياتنا التي كنا نعيشها قبل الحرب، نرجع للأمن الذي كنا ننعم فيه، ويرجع الطلاب إلى مدارسهم».

وعن سرقة الاحتلال حلمها في أن تصبح مدربة رسم توضح: «كان عندي أدوات ومكان ومكتبة ولوحاتي، كنت أحاول أن أبني نفسي بنفسي، وأطور موهبتي، وكنت أطمح أن أصبح مدربة رسم في المستقبل، لكن للأسف كل هذا راح، ونزحنا إلى الجنوب من الشمال بسبب الحرب». لوحات وجداريات «منة» ضاعت بين حطام مدرسة العائلة المقدسة، التي نزحت إليها أول مرة في حي الرمال قبل أن تتعرض للقصف، وهي تترجم خوف الفتاة الرقيقة من الحرب، ففي إحدى اللوحات وضعت علم فلسطين بين يديها الخائفتين، لتجسد مشاعر الفزع التي يعيشها أهل غزة جراء الحرب.

وتشير إلى خوفها هذا بالقول «أرسم وأنا خائفة، وكل رسوماتي توحي بالخوف، وللأسف لوحات كثيرة راحت في بيتي وفي المدرسة التي كنا نازحين فيها، وكل أدواتي…خلاص راحت».