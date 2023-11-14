إبراهيم نصر الله ضيف شرف على مهرجان الشعر التركي متحدثاً عن الأدب والمقاومة و”الملهاة الفلسطينية”

لندن- “القدس العربي”: يحلّ الشاعر والروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله ضيف شرف على مهرجان الشعر التركي، الذي يقام في مدينة كوجالي المجاورة لإسطنبول، ويشارك فيه 80 شاعرة وشاعراً من تركيا، ويعقد في الفترة من 16 إلى 19 من هذا الشهر.

ونصر الله، وهو ضيف المهرجان الوحيد من خارج تركيا، ويحلّ ضيف شرف على المهرجان، وقد خصصت له محاضرة ومجموعة من اللقاءات يتحدّث فيها عن تجربته الشعرية، وعن مشروعه الروائي “الملهاة الفلسطينية”، ودور الأدب في المقاومة.

كما يقوم نصر الله بجولة في إسبانيا، في الفترة من 27 من هذا الشهر حتى الثالث من الشهر المقبل، يقدم فيها محاضرات في البيت العربي- مدريد، جامعة مدريد، ومدينة توليدو- مدرسة المترجمين فيها، ومحاضرة أخرى في مدينة برشلونة، لتقديم روايته “زمن الخيول البيضاء- الإلياذة الفلسطينية”، الصادرة بالإسبانية عن دار “عالم الأدب”، التابعة لمجموعة “بلانيتا” بترجمة للدكتور مؤيد شراب، الأستاذ في كلية اللغات بالجامعة الأردنية. وتغطي الرواية الحياة الفلسطينية في الفترة الممتدة من نهايات القرن التاسع عشر حتى النكبة، وروايته “براري الحُمّى”، الصادرة عن دار “فيربوم” في مدريد، ضمن سلسلة “كلاسيكيات الحداثة العربية”، بترجمة الدكتورة فكتوريا زويللا والدكتور لويس ميغيل كانيادا.

صدرت “زمن الخيول البيضاء” بالعربية في 27 طبعة حتى الآن، وتضاف ترجمتها الإسبانية إلى ترجماتها السابقة في اللغات: الإنكليزية، الفارسية، المقدونية، في وقت يجري العمل على ترجمتها إلى الفرنسية والتركية.

أما “براري الحمى” التي كُتبت العام 1982، ونُشرت عام 1985، فقد تُرجمت إلى الإنكليزية، الدنماركية، الإيطالية، واختيرت عام 2007 واحدة من بين أهم 5 روايات ترجمت إلى الدنماركية من مختلف أرجاء العالم في ذلك عام، كما اختارتها صحيفة “الغارديان” واحدة من بين أهم عشر روايات كتبها روائيون عرب أو أجانب عن العالم العربي.