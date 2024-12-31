إبسويتش يهزم تشيلسي في أول فوز له بالدوري الممتاز على ملعبه منذ 2002

إبسويتش: سجل ليام ديلاب وأوماري هاتشينسون هدفين، لينهي إبسويتش تاون انتظارا دام نحو 23 عاما لم يحقق خلالها أي فوز في الدوري الإنكليزي الممتاز على ملعبه “بورتماند رود”، إذ تغلب يوم الإثنين 2-صفر على ضيفه تشيلسي.

ولم يحتفل إبسويتش بالفوز على ملعبه في الدوري الممتاز منذ أبريل/ نيسان 2002 عندما فاز 1-صفر على ميدلسبره، لكنه حقق الفوز أمس ليصعد إلى المركز 18 في ترتيب الدوري ويوجه ضربة لآمال تشيلسي في الفوز باللقب.

وكتب إبسويتش، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، ختاما مثاليا لمشواره في العام بالفوز على تشيلسي بهدفين سجلهما ديلاب من ركلة جزاء في الدقيقة 12، وهاتشينسون في الدقيقة 53.

وحصد تشيلسي بذلك نقطة واحدة فقط خلال آخر ثلاث مباريات له في الدوري، وتراجع إلى المركز الرابع بفارق عشر نقاط خلف ليفربول المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

(رويترز)