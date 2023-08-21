إبن أحمد سعد يرقص على المسرح!- (فيديو)

“القدس العربي”: فاجأ الفنان أحمد سعد جمهوره في حفله الذي أحياه بمدينة بورسعيد، بصعود نجله الكبير أحمد على المسرح، في المرة الأولى التي يظهر فيها معه في إحدى حفلاته.

ونشر أحمد سعد على حسابه الرسمي بـ”إنستغرام”، فيديو له هو وابنه يرقصان على أغنيته الجديدة “دب دب”، معلقًا: “أنا وابني الحبيب أحمد أحمد سعد وإحنا بنرقص على أغنيه دب دب إمبارح في حفل ببورسعيد”>

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وكان سعد قد طرح خلال الأيام الماضية، أغنيته الجديدة “دب دب”، وحققت نجاحًا كبيرًا، وبلغت نسبة المشاهدة خلال يومين 300 ألف مشاهدة على “يوتيوب”، والأغنية من كلمات مصطفى حدوته وألحان وتوزيع إيهاب كلوبيكس.

وكان سعد قد روَّج للأغنية بنشر برومو قصير لها عبر حسابه على “إنستغرام”، وأثار جدلاُ كبيراً بين متابعيه بسبب كلمات الأغنية التي تتضمن عبارات غريبة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.

ونشر أحمد سعد صورة بدا فيها وهو يجلس أمام ساتر ترابي عسكري بـ”لوك” غريب، وأعلن من خلاله عن إصدار أغنية “دب دب” قريباً.