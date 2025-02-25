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إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة ضبطت بمقرات مخابرات الأسد بدمشق

25 - فبراير - 2025

كميات من المواد المخدرة ضبطت في مستودعات مباني المخابرات بالعاصمة دمشق

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دمشق: أتلفت قوات الأمن العام في سوريا، الثلاثاء، كميات كبيرة من المخدرات تم ضبطها في إحدى مقرات أجهزة المخابرات التابعة لنظام الأسد المخلوع.

وضبطت كميات من المواد المخدرة في مستودعات مباني المخابرات بالعاصمة دمشق، ونقلت بواسطة شاحنات لإتلافها في مناطق مفتوحة.

وحرقت عناصر الأمن العام طنا من المواد المخدرة في منطقة مفتوحة بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وصرح المسؤول في إدارة مكافحة المخدرات في دمشق، أنور عبد الحي أنهم ضبطوا كميات كبيرة من المخدرات في مباني للأجهزة المخابرات التابعة لنظام الأسد المخلوع ضمن عمليات مكثفة.

وأضاف أن المواد المخدرة تم إتلافها بإشراف مسؤولين من وزارتي الصحة والعدل.

وذكر أن من بين المضبوطات حبوب مخدرة مثل الكبتاغون والترامادول، مؤكدا استمرارهم في مكافحة المخدرات بكل حزم وإصرار.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

(الأناضول)

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  1. يقول Mohamad Alahmad:
    فبراير 27, 2025 الساعة 10:21 ص

    نظام الاجرام. نتمنى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم محكمة العدل الدولية ب لاهاي لارتكابهم جرائم حرب وضد الإنسانية… ؟

    رد

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