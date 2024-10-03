إثر التصعيد بالمنطقة.. روسيا توصي مواطنيها بمغادرة إسرائيل

موسكو: أوصى السفير الروسي لدى تل أبيب أناتولي فيكتوروف، الخميس، مواطني بلاده بمغادرة إسرائيل، على خلفية تصاعد التوتر العسكري مع كل من “حزب الله” وإيران.

وقال فيكتوروف في تصريحات لوكالة “تاس” الروسية، إن الوضع في المنطقة أصبح أسوأ، وجدد توصيته بعدم السفر إلى إسرائيل.

وذكر أن بعض شركات الطيران ما زالت تواصل رحلاتها المجدولة، موصيا المواطنين الروس باستغلال هذه الفرصة.

وأضاف: “ننصح مواطنينا الموجودين حاليا في إسرائيل بالتفكير في مغادرة المنطقة”.

والثلاثاء شنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية والأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله و”مجازرها بغزة ولبنان”.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الحدود، أسفر إجمالا عن 1928 شهيدا و9290 جريحا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ وخلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(وكالات)