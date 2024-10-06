سياسة | دولي

إثر تهجّمه على ماكرون.. قصر الإليزيه: تصريحات نتنياهو مبالغ فيها

6 - أكتوبر - 2024

ماكرون ونتنياهو بعد مؤتمرهما الصحفي في القدس في 24 أكتوبر 2023- ا ف ب

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باريس: “مبالغ فيها”. بهذه العبارة وَصف قصر الإليزيه تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تهجَّمَ فيها على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إثر دعوته إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
وهاجم نتنياهو، مساء السبت، الرئيس الفرنسي إثر دعوته إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في الإبادة الجماعية بقطاع غزة، قائلاً، في بيان متلفز، باللغة الإنكليزية: “إسرائيل ستنتصر معكم أو بدونكم”، وفق ادعائه.
وتابع، مواصلاً حديثه للرئيس الفرنسي: “عارك سيظل يتردد صداه طويلاً بعد انتصار إسرائيل”، على حد تعبيره.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، ردّ ماكرون على تصريحات نتنياهو، في بيان صادر عن قصر الإليزيه، الأحد.
وشدد البيان على أن “فرنسا هي الصديق الذي لا يتزعزع لإسرائيل”.
وأضاف: “كلام نتنياهو مبالغ فيه، وهذا لا علاقة له بالصداقة بين فرنسا وإسرائيل”.
وأشار البيان إلى أن ماكرون نفسه أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق، بأن “فرنسا ملتزمة بأمن إسرائيل”.
ونقل البيان عن ماكرون قوله إن بلاده “لن تسمح لإيران، أو أي من وكلائها، بمهاجمة إسرائيل، وإنها إذا استخدمت القوة، فستجد دائماً فرنسا ضدها”.
وفي تصريحات صحفية، بوقت سابق، السبت، دعا ماكرون إلى “وقف تسليم الأسلحة المستخدمة (من قبل إسرائيل) في غزة”، زاعماً أن فرنسا “لم تشارك” في تزويد إسرائيل بتلك الأسلحة.


وبعد ساعات من تصريح ماكرون عن وقف تزويد الأسلحة لإسرائيل، أصدرت الرئاسة الفرنسية بياناً ناقضت فيه تصريح الرئيس.
وذكر بيان الإليزيه أن “فرنسا ستواصل تزويد إسرائيل بالقطع اللازمة للدفاع عن نفسها”.
وأوضح أن فرنسا ستستمر في إرسال القطع المستخدمة من أجل نظام الدفاع (الجوي)، الذي تسميه إسرائيل بـ”القبة الحديدية” على وجه الخصوص.
وتؤكد فرنسا أنها تصدر لإسرائيل “معدات عسكرية دفاعية فقط”، على الرغم من أنها زودت إسرائيل “بمكونات أسلحة فتاكة”، وفق إذاعة فرنسا الدولية (حكومية).
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة بغزة، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر “محكمة العدل الدولية” باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل جلّ مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

(الأناضول)

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  1. يقول المنتصر بالله:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 9:50 ص

    متى يُدرك زعماء دول مثل فرنسا وبريطانيا انهم لم تعد لهم أهمية واصبحوا فقط اذناب للولايات المتحدة؟

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  2. يقول ساري الفجر:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 9:59 ص

    فرنسا ليست صديق لإسرائيل ، بل هي خادم و عبد لها

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  3. يقول صحفي استقصائي:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 10:07 ص

    البيان الذي صدر عن قصر الاليزيه عقب تصريحات الرئيس ماكرون تمت صياغته في سفارة إسرائيل في باريس و ارسل الى الاليزيه لنشره دون أخذ رأي المسؤولين الفرنسيين الذين أصدروا البيان باسم الاليزيه دون أن يجرؤا على تغيير حرف واحد

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  4. يقول جبارعبدالزهرة /كاتب من العراق:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 10:17 ص

    موقف ايجابي ملموس لصالح القضية الفلسطينية ولبنان تمظهر بتصريح الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون إثر دعوته لوقف تزويد اسرائيل بالالسلحة ذات التدمير الشامل والتي استخدمت في غزة
    وهذا يمثل قفزة نوعية عكست مؤشر بصولة دولة كبرى مثل فرنسا اكاد اجزم 180ْ في دعم اسرائيل منذ اليوم الاول لــ7 اكتبوبر من العام الماصي وهي نقلة نوعية تدفعنا الى التكهن بالانسحاب التدريجي لفرنسا من ميدان دعم اسرائيل بالاسلحة وربما مستقبلا بالتوقف النهائي عن دعم اسرائيل اعلاميا وسياسيع واقتصاديا ودبلوماسيا وهي تعتد بالترتيب الثاني بعد المملكةالمتحدة الني قال وزير خارجيتها ديفد لامي ( أنا قلق جداً، جداً من تزايد العنف، وعنف المستوطنين الذي نراه في الضفة الغربية”.) وتبعتها المانيا التي علقت حكومتها تصدير الاسلحة الى اسرائيل ايضا وقد قيل :- (خلص تحليل بيانات أجرته رويترز، وأفاد مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية بأن ألمانيا علّقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية.)

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  5. يقول abdo:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 11:03 ص

    فرنسا هي الأم الطبيعية للبرنامج النووي الاسرائيلي وبلد فلاسفة الأنوار هي الحاضنة الطبيعية للصهيونية المقيتة

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  6. يقول Dr H:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 11:26 ص

    انظر الى اسلوب التحقير والابتزاز والاهانه الذي يتبعه نتنياهو لرءيس دوله مثل فرنسا لمجرد انه لمح بوقف تزويد اسراءيل باسلحه تستخدم في الاباده الجماعيه

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  7. يقول يوغرطا:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 12:33 م

    فرنسا الخبيثة لن تتوقف عن تدمير الشعوب العربية و الاسلامية وهي الدركي الحامي لملوك وسلاطين العرب.

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  8. يقول مهند:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 12:41 م

    بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَيْنَا إِلَىَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنّ فِي الأرْضِ مَرّتَيْنِ وَلَتَعْلُنّ عُلُوّاً كَبِيراً . سبحان الله هذا هو العلو الكبير لا احد يجرأ على اسرائيل ، ولكن بعد هذا ماذا قال الله ۝ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدّيَارِ وَكَانَ وَعْداً مّفْعُولاً ۝

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    1. يقول مجتهد:
      أكتوبر 6, 2024 الساعة 11:46 م

      لست أدري لماذا قال الله جلى وعلا “مرتين” مع أن بني إسرائيل مفسدون منذ أن خلقهم الله. أرجو من لديه علم بالكتاب أن يفيدنا أفادكم الله؟

  9. يقول كريم الياس / غزة لبنان:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 12:47 م

    تستاهل يا ماكرون …إهانة المجرم نتنياهو لك ! وضع النقاط على الحروف و التأكيد على ان المشكل الاساسي لم يبدأ من السابع من اكتوبر..بل يوم قررت العصابات الصهيونية إبتلاع ما تبقى من فلسطين عام 1967 ..و عدم إمتثالهم لمئات القرارات الدولية و اولها الانسحاب من الاراضي الفلسطينية المتبقية .تمهيدًا لإقامة الدولة الفلسطينية..و لكنك يا ماكرون تبنيت رواية قذرة …قذارة من عملوا على نشرها و توزيعها و إخراجها عن سياقها ..! خيرا عمل ..شرًا تلقى…و هذا جزاء كل من يتبنى رواية المحتل المجرم.

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  10. يقول جعفر - الجزائر العاصمة:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 12:55 م

    الغرب كله تحت سطوة الصهيونية.. لا يستطيعون النبس ببنت شفة ولا يملكون قرارهم بخصوص دولة الإحنلال الصهيوني
    ظهور النازية لم يأتي من فراغ.. وقد يأتي يوم تظهر نازية جديدة كرد فعل هلى التغول والتوحش الصهيوني وهيمنته على النخب الحاكمة في العالم و على سيادة الدول

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