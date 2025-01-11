إثيوبيا والصومال تتفقان على إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بالكامل 

أديس ابابا: أعلنت الصومال وإثيوبيا السبت عن نيّتهما إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بالكامل إثر زيارة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لأديس أبابا.

وجاء في بيان مشترك أن محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد “اتفقا على إعادة تفعيل الروابط الثنائية وتعزيزها من خلال علاقات دبلوماسية كاملة في عاصمة كلّ من البلدين”.

🔴 #إثيوبيا :الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يصل إلى أديس أبابا في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولدى وصوله إلى مطار بولي الدولي كان في استقباله رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد. 🇪🇹❤️🇸🇴#الى_الامام_اثيوبيا_الصومال🇪🇹🇸🇴 pic.twitter.com/tlPcsb5qpm — Ethiopia – اثيوبيا (@ArabicEthiopia) January 11, 2025

وكان السفير الإثيوبي في مقديشو قد طرد في نيسان/أبريل الماضي في أعقاب اتفاق بحري مثير للجدل أبرمه بلاده مع منطقة أرض الصومال الانفصالية.

(أ ف ب)