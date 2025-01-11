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إثيوبيا والصومال تتفقان على إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بالكامل 

منذ 3 دقائق

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

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أديس ابابا: أعلنت الصومال وإثيوبيا السبت عن نيّتهما إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بالكامل إثر زيارة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لأديس أبابا.

وجاء في بيان مشترك أن محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد “اتفقا على إعادة تفعيل الروابط الثنائية وتعزيزها من خلال علاقات دبلوماسية كاملة في عاصمة كلّ من البلدين”.

وكان السفير الإثيوبي في مقديشو قد طرد في نيسان/أبريل الماضي في أعقاب اتفاق بحري مثير للجدل أبرمه بلاده مع منطقة أرض الصومال الانفصالية.

(أ ف ب)

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