إجراءات أمنية مشددة لمباراة مكابي تل أبيب وألبا برلين في كرة السلة

برلين: وضعت الشرطة الألمانية في برلين خطة أمنية مشددة لمباراة كرة السلة بين مكابي تل أبيب وألبا برلين، لمواجهة أي أعمال عنف أو اشتباكات محتملة مع المتظاهرين ضد إسرائيل.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) “سنكون متواجدين بكثافة حول الملعب مع ضباط الشرطة ودعم قوات الأمن”.

وسيلعب مكابي تل أبيب بطل الدوري الإسرائيلي في برلين مساء غد الخميس.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن العديد من ضباط الشرطة سيتواجدون داخل وخارج الصالة المغطاة، وستكون هناك تدابير أمنية مكثفة.

وأشارت شرطة برلين إلى العنف والحوادث المعادية للسامية قبل ثلاثة أسابيع التي صاحبت مباراة مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام في هولندا بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقرر أيضا غلق المنطقة المحيطة بملعب ألبا برلين، وكذلك الفندق الذي يقيم فيه الفريق الإسرائيلي الذي سيرافقه قوات من الشرطة حتى وصوله إلى الملعب.

وقال المتحدث باسم الشرطة “هدفنا هو ضمان أعلى مستوى ممكن من الحماية والأمن في كل مرحلة”.

كما طالب النادي الألماني جماهيره أيضا بالوصول مبكرا إلى ملعب المباراة بسبب الإجراءات الأمنية المكثفة.

(د ب أ)