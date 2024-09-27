إجراءات التحفيز الاقتصادي الصينية تدعم العملات الحساسة للمخاطر

سنغافورة – رويترز: انخفض الين أمس الجمعة قبل إعلان نتائج جولة الإعادة في انتخابات زعامة الحزب الحاكم التي تحدد رئيس وزراء اليابان المقبل، في حين ظلت عملات حساسة للمخاطر مرتفعة بفضل سلسلة من الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الصين.

وتراجع الين بأكثر من واحد في المئة إلى 146.495 للدولار ليصل إلى أدنى مستوى له منذ الثالث من سبتمبر/أيلول قبل إعلان نتائج جولة الإعادة لانتخابات الحزب الديمقراطي الحر الحاكم التي فاز فيها وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ليصبح زعيم الحزب ومن ثم رئيس وزراء اليابان القادم.

وفي الوقت نفسه، استمر الإقبال على المخاطرة بفضل إجراءات تحفيزية اتخذتها الصين هذا الأسبوع مما أدى إلى ارتفاع أسهم وسلع وعملات حساسة للمخاطر.

وتضمنت الإجراءات خفض الاحتياطي النقدي الإلزامي لدى البنوك 50 نقطة أساس لإتاحة المزيد من الأموال للإقراض، بالإضافة إلى سلسلة من عمليات خفض أسعار الفائدة الرئيسية.

وانخفض الجنيه الإسترليني قليلاً وسجل 1.3381 دولار لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في عامين ونصف والذي لامسه هذا الأسبوع.

وظل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي قرب أعلى مستوى لهما في عدة سنوات بفضل خطط التحفيز الصينية. وهبط الدولار الأسترالي إلى 0.68705 دولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى في 18 شهرا الذي لامسه يوم الأربعاء الماضي. وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.6298 دولار ليظل قريباً من أعلى مستوى له في تسعة أشهر.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، 100.86 نقطة في أحدث التعاملات ليظل قريبا من أدنى مستوى له في 14 شهراً وهو 100.21 نقطة والذي لامسه يوم الأربعاء.

واستقر اليورو عند 1.11615 دولار عند أدنى قليلاً من أعلى مستوى له في 14 شهراً وهو 1.1214 دولار الذي سجله يوم الأربعاء.

وينتظر المستثمرون مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المقرر صدوره في وقت لاحق، لكن المحللين لا يتوقعون أن تؤدي البيانات إلى تغيير كبير في توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.