إجراءات جديدة لتحسين سلامة المشاة وتجنب الحوادث في السيارات الأمريكية

ديترويت: ستشهد تقييمات السلامة الخاصة بالحكومة الأمريكية للسيارات تحديثا كبيرا بدءا من طرازات عام 2026، حيث سيضيف المنظمون تقنيات جديدة لمساعدة السائق واختبارات لحماية المشاة.

وأعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة يوم الإثنين أنها انتهت من وضع التعديلات التي كانت مطلوبة بموجب قانون البنية التحتية ثنائي الحزب لعام .2021

وبالإضافة إلى التقييمات ذات الخمس نجوم لاختبارات التصادم، ستضيف الوكالة أربع تقنيات جديدة تشمل نظام الكبح التلقائي الطارئ للمشاة، ومساعد البقاء في المسار، وتحذير النقطة العمياء، وتدخلا إذا حاول السائق التحرك باتجاه مركبة في النقطة العمياء.

كما تعزز القاعدة الجديدة إجراءات الاختبار ومعايير الأداء للتقنيات التي تم تضمينها بالفعل في التقييمات، مثل الكبح التلقائي الطارئ.

وقال وزير النقل بيت بوتيغيغ، الذي تتبع وزارته للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، إن التقييمات السابقة التي تم تطبيقها منذ عام 1978 ساعدت الصناعة على تحقيق معايير أعلى للسلامة.

وقال بوتيغيغ في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس: “تضمن المتطلبات الجديدة أن يشمل تقييم هذه السيارات ليس فقط سلامة الأشخاص داخل المركبات أثناء وقوع حادث، ولكن أيضا كيف يمكن لتصميم المركبة أن يمنع وقوع الحادث أو يقلل من خطورته على شخص خارج المركبة”.

(أ ب)