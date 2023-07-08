إجراءات جديدة من اليويفا مع الأندية أصحاب الملكية المتعددة

“القدس العربي”: وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) على مشاركة ستة أندية في البطولات الأوروبية بعد الامتثال لقاعدة الملكية المتعددة المنصوص عليها في المادة 5 من لوائح المسابقات الأندية للاتحاد الأوروبي، حيث لا يوافق “اليويفا” على مشاركة ناديين تحت إدارة نفس المالك منعًا لتضارب النتائج والمصالح.

وبحسب موقع غول، جاءت الأندية الستة: أستون فيلا، برايتون، فيتوريا جيماريش، رويال أونيون سانت جيلواز، ميلان وتولوز.

وبحسب بيان (اليويفا) صدر القرار بعد تنفيذ تغييرات كبيرة من قبل الأندية والمستثمرين المرتبطين بهم، وقبلت الغرفة الأولى للرقابة المالية المشكلة من اليويفا دخول الأندية المذكورة إلى مسابقات الأندية الأوروبية لموسم 2023/2024، حيث وجدت اللجنة أن التغييرات الكبيرة المنفذة أوجدت الامتثال لقاعدة الملكية المتعددة للأندية.

ونظرًا لما رأته اللجنة لا يمتلك أي نادٍ سواء مباشرة أو غير مباشرة، أوراقًا مالية أو أسهمًا في أي نادٍ آخر يشارك في مسابقات الأندية للاتحاد الأوروبي، ولا يوجد أي نادٍ عضوًا في أي نادٍ آخر يشارك في مسابقات الأندية للاتحاد الأوروبي، ولا يمتلك أي شخص سلطة أو يشترك بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة النواحي الرياضية لأكثر من نادٍ يشارك في مسابقات الأندية للاتحاد الأوروبي.

كما لا يمتلك أي شخص السيطرة أو التأثير الحاسم على أكثر من نادٍ واحد في مسابقات الأندية للاتحاد الأوروبي، وتم تنفيذ تغييرات كبيرة تتعلق بالملكية والحوكمة وهيكل التمويل للأندية المعنية، حيث تقيّد هذه التغييرات تأثير المستثمرين وقوة صنع القرار على أكثر من نادٍ واحد، مع ضمان الامتثال لقاعدة الملكية المتعددة للأندية.