إجلاء “آلاف الأشخاص” من منطقة حدودية روسية وسط هجمات أوكرانية- (فيديو)

آثار قصف القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية

موسكو: غادر آلاف الأشخاص من منطقة كورسك الروسية الحدودية منذ أن أطلقت أوكرانيا عملية توغل بري قبل أكثر من 24 ساعة، حسبما قال الحاكم الإقليمي أليكسي سميرنوف.

وقال سميرنوف في مقطع فيديو نشر على تلغرام “في اليوم السابق وبمساعدتنا، غادر آلاف الأشخاص منطقة القصف عبر وسائل نقل خاصة”.

لكنه أضاف “الوضع في المنطقة تحت السيطرة”.

من جانبه، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن أوكرانيا تقوم “باستفزاز واسع النطاق” في منطقة كورسك الحدودية التي شهدت توغلا للقوات الأوكرانية منذ الثلاثاء.

وأكد بوتين في بدء اجتماع حكومي بثه التلفزيون الروسي، “قام نظام كييف باستفزاز جديد واسع النطاق، حيث أطلق عشوائيا أنواعا مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ، على المباني المدنية والمنازل وسيارات الإسعاف”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق الأربعاء أن المعارك تتواصل لليوم الثاني في منطقة كورسك عقب توغل أوكراني.

وأكدت الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي “إحباط تحرك العدو إلى داخل أراض روسية”.

ولم تعلق أوكرانيا على التوغل.

وقال مسؤولون روس إن خمسة أشخاص قتلوا و24 جُرحوا نقل منهم 13 إلى المستشفى، نتيجة المعارك.

وأعلنت وزارة الدفاع أن الجانب الأوكراني تكبد مقتل 260 جندي وخسارة 50 آلية مدرعة بينهما سبع دبابات وثماني ناقلات جند مدرعة.

ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

(أ ف ب)