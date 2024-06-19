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إجلاء آلاف الأهالي إثر حرائق غابات في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية- (صور)

19 - يونيو - 2024

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لوس انجليس- كاليفورنيا: أرغم حريقا غابات مستعران في نيو مكسيكو أكثر من 7000 شخص على الفرار الثلاثاء من منطقة جبلية في الولاية الواقعة بجنوب غرب الولايات المتحدة حيث تضرر أو دُمر 500 مبنى.

اندلع الحريقان الإثنين في منطقة ريفية على مسافة 90 دقيقة بالسيارة عن الحدود مع المكسيك. وطوق الحريقان بلدة رويدوسو حيث سارعت السلطات إلى إجلاء الأهالي.

وقالت الحاكمة ميشيل لوجان غريشام على منصة إكس “أحض بقوة أهالي رويدوسو والمناطق المحيطة على الحفاظ على الهدوء والتقيّد بالتعليمات الرسمية للمساعدة في تقليل المخاطر”.

ولم يتم احتواء الحريقين اللذين أتيا على قرابة 80 كيلومترا مربعا وألحقا أضرارا بأكثر من 500 مبنى، بحسب أجهزة الإطفاء في نيو مكسيكو.

والحريق الأكبر الذي أُطلق عليه “ساوث فورك” انتشر بسرعة وبـ”شدّة” وترافق مع “حرارة شديدة” بحسب أحدث البيانات. وتخشى السلطات أن تعقّد الرياح القوية جهود الإطفاء.

شهدت نيو مكسيكو سنوات من الجفاف المستمر الذي تفاقم بسبب التغير المناخي بحسب العلماء.

في أماكن أخرى في الغرب الأمريكي تشهد كاليفورنيا أكبر حريق خلال هذا العام. وأتت النيران على أكثر من 60 كيلومترا مربعا من الأراضي منذ السبت، علما بأن السلطات لم تصدر أوامر إخلاء.

يقول الخبراء إن الحريق قد يكون مؤشرا إلى موسم حرائق عنيف في كاليفورنيا، ثاني أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان بعد عامين شهدا تساقط أمطار فوق المعدل.

(أ ف ب)

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