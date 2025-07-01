منوعات | أبيض و أسود

إجلاء أكثر من 50 ألف شخص جراء الحرائق في تركيا- (شاهد)

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

إسطنبول: تمّ إجلاء أكثر من 50 ألف شخص إثر حرائق غابات طالت خصوصا محافظات إزمير ومانيسا (الغرب) وهاتاي (جنوب شرق)، وفق ما أعلنت الوكالة التركية لإدارة الكوارث (أفاد).

وجاء في منشور للوكالة على اكس أن “أكثر من 50 ألف مواطن في 41 بلدة نقلوا مؤقتا إلى مناطق آمنة”، مع الإشارة إلى أن 79 شخصا تأثّروا بالدخان وغيره من مخلّفات الحرائق لكن إصاباتهم ليست بالخطرة.

وكانت منطقة سفري حصار في إزمير الأكثر تأثّرا بالحرائق المشتعلة منذ الأحد. وقد أظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة نيران كبيرة تلتهم مناطق حرجية شاسعة وسط تصاعد دخان أسود كثيف.

وتمّ فيها إجلاء 42300 شخص، في حين أجلي 2936 شخصا و1500 فرد من محافظتي مانيسا وهاتاي، بحسب الوكالة.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

توقيف أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير أحد معاقل المعارضة في تركيا
منذ 4 ساعات
تركيا تحتجز رسامي كاريكاتير بسبب رسم ساخر بدا أنه يصور أنبياء- (فيديو)
منذ 12 ساعة
موفد أمريكي: الخلاف مع تركيا حول مقاتلات إف-35 ستتم تسويته “بحلول نهاية العام”
29 - يونيو - 2025
أردوغان يحذر أوروبا من أن الضربات الإسرائيلية على إيران قد تؤدي إلى موجة هجرة مع احتمال تسرب نووي
20 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية