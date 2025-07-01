إجلاء أكثر من 50 ألف شخص جراء الحرائق في تركيا- (شاهد)

إسطنبول: تمّ إجلاء أكثر من 50 ألف شخص إثر حرائق غابات طالت خصوصا محافظات إزمير ومانيسا (الغرب) وهاتاي (جنوب شرق)، وفق ما أعلنت الوكالة التركية لإدارة الكوارث (أفاد).

وجاء في منشور للوكالة على اكس أن “أكثر من 50 ألف مواطن في 41 بلدة نقلوا مؤقتا إلى مناطق آمنة”، مع الإشارة إلى أن 79 شخصا تأثّروا بالدخان وغيره من مخلّفات الحرائق لكن إصاباتهم ليست بالخطرة.

وكانت منطقة سفري حصار في إزمير الأكثر تأثّرا بالحرائق المشتعلة منذ الأحد. وقد أظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة نيران كبيرة تلتهم مناطق حرجية شاسعة وسط تصاعد دخان أسود كثيف.

وتمّ فيها إجلاء 42300 شخص، في حين أجلي 2936 شخصا و1500 فرد من محافظتي مانيسا وهاتاي، بحسب الوكالة.

(أ ف ب)