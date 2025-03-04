سياسة | عربي | فلسطين

إجلاء 29 طفلا من غزة لتلقي العلاج في الأردن

4 - مارس - 2025

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عمان: أجلى الأردن، الثلاثاء، 29 طفلا من قطاع غزة الفلسطيني برفقة ذويهم، وذلك لتلقي العلاج بالمملكة.

جاء ذلك وفق ما أعلن متحدث الجيش الأردني العميد مصطفى الحياري، خلال مؤتمر صحافي عقد في معبر جسر الملك الحسين (اللنبي).

وقال الحياري: “تم إجلاء 4 أطفال عبر طائرات عمودية تابعة لسلاح الجو الملكي ومزودة بطاقم طبي متخصص من خلال مطار ماركا العسكري، و25 طفلا برا بواسطة سيارات إسعاف عبر جسر الملك حسين”.

وأشار إلى أن “عملية الإجلاء جاءت ترجمة للتوجيهات الملكية، المتمثلة بالوقوف مع الأهل والأشقاء في قطاع غزة”.

وخلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض في 11 فبراير/ شباط الماضي، لفت الملك عبد الله إلى أن الأردن “سيستقبل 2000 طفل من المرضى من غزة”، وهو ما اعتبره دونالد ترامب “خطوة جيدة”.

(الأناضول)

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  1. يقول حاتم:
    مارس 5, 2025 الساعة 1:56 ص

    جهود مباركة إن شاء الله

    رد

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