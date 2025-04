إجماع سياسي في الجزائر على دعم خيارات سلطات البلاد في مواجهة الأزمة مع دول الساحل.. واتهامات لمالي بتحويل المنطقة إلى ساحة صراع للقوى الدولية

الجزائر- “القدس العربي”:

شهدت قضية إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة لدولة مالي تطورات سريعة. فبعد تبادل سحب السفراء، قرّرت كل من الجزائر وباماكو، غلق مجالهما الجوي أمام تحليق الطائرات القادمة من كل دولة. وفي الشق السياسي، تثير هذه الأزمة تفاعلات كبيرة، حيث تتهم أطراف جزائرية القيادة العسكرية في مالي، بمحاولة إشعال منطقة الساحل وتحويلها إلى ساحة صراع مفتوحة للقوى الكبرى.

في سياق التطور الطبيعي للأزمة، قررت الجزائر غلق مجالها الجوي أمام مالي، وهو ما بادلته الأخيرة بالمثل. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية: “نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي قررت الحكومة الجزائرية غلق المجال الجوي في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ7 نيسان/ أبريل 2025”.

وتلا هذا البيان آخر صدر عن الخارجية الجزائرية، ورد فيه تفاصيل انتهاكات الطائرات المالية للمجال الجوي الجزائري، ردا على ما ذكرته باماكو بأن الطائرة أسقطت داخل حدودها الوطنية. وذكر البيان أن حادث اختراق طائرات للمجال الجوي الجزائري لم يكن الأول من نوعه، إذ تم تسجيل حالتين مماثلتين خلال الأشهر القليلة الماضية: الأولى بتاريخ 27 أوت 2024، والثانية بتاريخ 29 ديسمبر 2024، وتتوفر الوزارة على كافة البيانات التي توثق هذين الانتهاكين.

أما بخصوص حادث ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025 (إسقاط طائرة أكينجي المسيرة)، تظهر البيانات، وفق الخارجية الجزائرية، بما في ذلك صور الرادار، انتهاك الطائرة بدون طيار للمجال الجوي الجزائري بمسافة 1.6 كلم في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل، حيث اخترقت المجال، ثم خرجت، قبل أن تعود إليه في مسار هجومي، وفق البيان. وأبرز المصدر نفسه أن دخول الطائرة وابتعادها ثم عودتها الهجومية شكل مناورة عدائية صريحة ومباشرة، ما دفع قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم إلى إصدار أمر بإسقاطها.

وفي تحليله لما يجري، اعتبر عبد العزيز رحابي، الدبلوماسي والوزير السابق في الجزائر، أن التصريحات الصادرة عن الحكومة المالية وتحالف دول الساحل، عقب تدمير الجيش الجزائري لطائرة مسيّرة مالية، تنطوي على مبالغة وعداء صريح، ولا تعكس حقيقة ما جرى على الأرض.

وأوضح رحابي في تدوينة له على مواقع التواصل، أن هذا الخطاب لا ينسجم مع مسعى التهدئة الذي تبنته الجزائر في تعاملها مع محيطها الاستراتيجي جنوباً، في وقت تحاول مالي تحويل هذا الامتداد الطبيعي إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين القوى الكبرى، وإلى مجال تتصارع فيه التكتلات الإقليمية على النفوذ.

وأشار السفير السابق في إسبانيا والمكسيك، إلى أن الحكومة المالية لم تكتف باتخاذ مواقف تصعيدية مع الجزائر، بل ذهبت أبعد من ذلك حين زجّت بكل من النيجر وبوركينا فاسو في هذه الأزمة، تحت غطاء التضامن داخل “تحالف دول الساحل”، معتبراً أن هذا الانخراط لا يمكن تبريره بأي حال. ولفت إلى أن دفع الجماعات المسلحة باللجوء إلى بلد مجاور يشكّل في حد ذاته عملاً عدائياً، لا يمكن التغاضي عنه أو القبول به من قبل الدولتين المذكورتين، مهما كانت طبيعة التحالف القائم بين الأطراف الثلاثة.

#BREAKING #ALGERIA #ALGÉRIE #ARGELIA #Africa #Afrique

🔴 ALGERIA :📹 ALGERIAN AIR DEFENSE UNIT SHOT DOWN AN ARMED RECONNAISSANCE DRONE NEAR TIN ZAOUATINE, LAST NIGHT,

after it had penetrated the airspace (from Mali) for a distance of 2 km. pic.twitter.com/Rl244QugSl

— LW World News 🌏 (@LoveWorld_Peopl) April 1, 2025