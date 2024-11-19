إحاطة منتظرة للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية حول ليبيا ومباحثات محلية تسبقها

طرابلس – «القدس العربي»: وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى طرابلس الإثنين، حيث سيقدم إحاطة مباشرة لمجلس الأمن الدولي حول التطورات المتعلقة بليبيا.

وستسلط الإحاطة الضوء على جهود المحكمة لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة في ليبيا، والتحديات التي تواجهها في تحقيق أهدافها في البلاد.

ويتوقع أن تركز الإحاطة على التدابير والأنشطة التي تضطلع بها المحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق المحاسبة والعدالة للجرائم المرتبكة في ليبيا.

بالإضافة إلى ذلك، سيوضح في إحاطته المزيد من التفاصيل بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق منتمين لميليشيا «الكاني»، التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة الليبية قبل منتصف عام 2020، من خلال دعوة ممثلين عن المجتمع المدني في ليبيا للحديث أمام مجلس الأمن.

والتقى خان فور وصوله لطرابلس النائب العام الصديق الصور وعدداً من مساعديه، بالإضافة إلى منسق دولة ليبيا لدى المحكمة، حيث تناول الاجتماع تطور إجراءات تحقيق الانتهاكات الجسيمة التي يتابعها مكتب المدعي العام، في إطار مبدأ التكامل بين القضاء الوطني والدولي.

وقد اتفق المجتمعون على إيجاد آلية تعاون بين القضاءين، بمشاركة السلطات الليبية الثلاث، لضمان إنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب.

وفي السياق، بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الإثنين في طرابلس مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أوجه التعاون والتنسيق بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية.

وأفاد المكتب الإعلامي للرئاسي أن كريم خان أبلغ المنفي أنه سيقدم الثلاثاء إحاطته لمجلس الأمن الدولي من داخل ليبيا بشأن التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا، بالإضافة لملفي حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي.

وأشار المنفي -حسب المصدر نفسه- إلى أن دولة ليبيا ملتزمة بمحاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات التي نص عليها القانون الليبي وعدم الإفلات من العقاب، وأن يكون التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي وفق مبدأ التكامل، مؤكداً أهمية إرساء مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.

وأطلع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على مسار تنفيذ مهام المحكمة في ليبيا، وذلك خلال استقباله من طرف الأخير في مكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس الإثنين.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على فيسبوك، إن الدبيبة بحث مع خان التعاون والتنسيق بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة فيما يتعلق بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة.

وأضافت أن خان قدم خلال اللقاء إحاطة عن مسار المحكمة في تنفيذ مهامها في ليبيا، مؤكدًا أهمية التعاون مع القضاء الليبي، منبهاً إلى اعتزامه تقديم إحاطة لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وشدد الدبيبة من جانبه، على أهمية الالتزام بمبدأ التكامل القضائي الدولي واحترام سيادة القضاء الليبي، مؤكدًا أن ليبيا ملتزمة بمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب. كما أكد دعم ليبيا لدور المحكمة الجنائية الدولية وحرصها على إرساء مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.

ومؤخراً، كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن إصدارها 6 مذكرات قبض دولية في الجرائم التي ارتكبت في ترهونة إبان سيطرة مليشيا الكاني عليها.

وحسب التاريخ الإجرائي للقرار، فإن أربع مذكرات صدرت في 6 نيسان/أبريل 2023، بينما صدر الأمران الآخران في حق الخامس والسادس في 28 تموز/يوليو من العام نفسه.

وفي 4 أيلول/سبتمبر 2024، طلبت النيابة العامة بالتشاور مع وحدة الضحايا والشهود من الدائرة، الكشف عن مذكرات الاعتقال وإصدار نسخ محررة عامة منها. وبيّنت المحكمة أن الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت هذا القرار بالموافقة على طلب الادعاء رفع السرية عن أوامر القبض.

يُشار إلى أن اكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة بدأ منذ حزيران/يونيو 2020، تزامناً مع انسحاب ميليشيا «الكاني» من المدينة. وتعليقاً على ذلك، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن رفع السرية عن مذكرات القبض الست الصادرة بحق مطلوبين في جرائم ترهونة إبان سيطرة مليشيا الكاني عليها يشكل لحظة مهمة في العمل الجماعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في ليبيا.

وأضاف أن مذكرة القبض صدرت بشكل سري من أجل تعظيم فرص الاعتقال ولتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها التحقيقات الجنائية الجارية. وبيّن أن الاعتقال والتسليم يمكن أن يتحققا بأكبر قدر من الفعالية من خلال رفع السرية عن هذه المذكرات، حسب قوله. وأكد سعيهم للعمل مع السلطات الليبية لضمان القبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة القانونية.

وفي أيار/مايو 2023، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرات توقيف جديدة بتهمة ارتكاب جرائم في ليبيا. وقدم الخبير الدولي كريستوفر هيل في تحليل كتبه للمجلس الأطلسي تفسيرات موضوعية بشأن هذه المذكرات؛ نظراً لأن أوامر التوقيف كانت مخفية، وبالتالي لا يعرف تفاصيلها سوى المعنيين بإنفاذ القانون.

وقال إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية وافقوا على أربعة أوامر اعتقال مختومة، وينظرون في طلبين إضافيين لأوامر التوقيف، وهو ما اعتبره زيادة في نشاط المحكمة الجنائية الدولية إزاء ليبيا بعد سكون نسبي.

وبسبب عدم الإفصاح عن أوامر الاعتقال الجديدة، أشار الخبير إلى أن موظفي مكتب المدعي العام والشركاء المعنيين بإنفاذ القانون هم فقط من يعرفون التفاصيل، مثل هوية المتهم. مع ذلك، طلب مكتب المدعي العام فض جميع أوامر الاعتقال، وينظر القضاة في هذا الطلب، لكنه يلفت الانتباه إلى صعوبة جمع الهويات على وجه اليقين. غير أن هناك بعض المؤشرات على أن الأهداف قد تكون بارزة. ويذهب هيل إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك شُرطتها الخاصة لتنفيذ أوامرها، وإنما تنفذها بالاعتماد على تعاون الدول، بمعنى وكالات إنفاذ القانون في الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، البالغ عددها 123 دولة، والدول الأخرى التي ترغب في المساعدة، كما تفعل جميع المحاكم الدولية.