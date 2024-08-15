إحالة أحمد أبو فتوح لاعب الزمالك لمحكمة الجنايات المصرية- (تدوينة)

القاهرة: قضت النيابة العامة المصرية بإحالة أحمد محمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب المصري، إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة القتل الخاطئ تحت تأثير المخدرات.

وذكرت النيابة العامة المصرية في بيان عبر الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الخميس أن أبو الفتوح سيخضع للمحاكمة “بناء على ما نسب إليه من إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتسببه خطأ في قتل المجني عليه أحمد السيد حال قيادة سيارته تحت تأثير المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر”.

وأضاف البيان: “ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق بعد وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها”.

وأوضح البيان: “وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، وبناء على طلب الدفاع، توجهت النيابة العامة بالسؤال للطبيب الشرعي بالتحقيقات والذي جزم، وفق الثابت بتقرير فحص العينة بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وهو ما أيدته تحريات جهة البحث”.

(د ب أ)