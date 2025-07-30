رياضة

إحالة ملف وفاة مشجعين لمولودية الجزائر إلى القضاء

منذ ساعة واحدة

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الجزائر: قالت الرئاسة الجزائرية مساء الأربعاء إنها تسلمت تقريرا نهائيا من لجنة التحقيق في حادث وفاة 4 مشجعين لفريق مولودية الجزائر، بطل دوري المحترفين المحلي لكرة القدم، وإنها سلمته بدورها للجهات القضائية.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية، أن الجهات القضائية ” عهد لها اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.

وكان 4 مشجعين لمولودية الجزائر توفوا وأصيب العشرات جراء حادث مأساوي وقع في المدرج العلوي لملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية، مع بدء احتفالات جماهير الفريق باللقب التاسع، عقب تعادله مع ضيفه نجم مقرة، سلبيا، ضمن الجولة 30 الأخيرة من مسابقة الدوري، التي أجريت يوم 21 يونيو/ حزيران الماضي.

وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقتها بفتح تحقيق معمق، للوقوف على جوانب القصور وتحديد المسؤوليات.

(د ب أ)

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