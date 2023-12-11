إحالة واقعة تصويت الفنانة لبلبة مرتين في انتخابات الرئاسة للتحقيق- (فيديو)

القاهرة- “القدس العربي”:
أحالت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، واقعة تصويت الفنانة لبلبة في الانتخابات الرئاسية مرتين للتحقيق، حيث كانت قد صوتت خلال تواجدها في السعودية يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قبل أن تظهر وهي تصوت للمرة الثانية الأحد.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رصدها واقعة تصويت إحدى الناخبات مرتين في انتخابات الرئاسة، موضحة أنه بعد إدلاء الناخبة بصوتها داخل مصر، تبين سابقة إدلائها بصوتها في إحدى اللجان بسفارة مصر في دولة عربية.
ولفتت الهيئة إلى أنه بفحص الواقعة ثبت صحتها وأن اللجنة العامة التابعة لها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
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وفقا للمادة رقم 66 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة أيضا من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره، وكذا كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن إحالة الفنانة لبلبة إلى التحقيق بعد تصويتها للمرة الثانية خلال انتخابات اليوم رغم قيامها بالتصويت في السعودية قبل أسبوع pic.twitter.com/uzj9YBhYVw
— شبكة رصد (@RassdNewsN) December 10, 2023
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، حيث حددت أيام 1 و2 و3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لتصويت المصريين في الخارج، وأيام 10 و11و 12 من الشهر نفسه لتصويت المصريين في الداخل.
ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس المنتهية ولايته عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.
هي صحيح صوتت مرتيين…لكنها لم تصوت لشخص واحد بل لشخصين مختلفيين…الأول عبدالفتاح والثاني السييسي…اللذان يحري تنافس شديد وشرس بينهما…
وانا من هنا ومن منبر العربية اقول بأن الاغلبية العظمى من المصريين ستموت للرئيس السييي الذي سينتصر على غريبة عبدالفتاح الحالم بالحلم بالامساك بالسلطة وبنسبة ساحقة تفوق عل ال95%
ما شاء الله كم هي إنتخابات نزيهة، هي وقفت على لبلبة ما هو ناجح ناجح وهيفضل كاتم على صدوركم جزاء بما فعلتوه بالرئيس مرسي اللي انتخبتوه وانقلبتوا عليه ..
متعودة …دايما ……مأساة مصر و ما آلت إليه من ذل و هوان هو هؤلاء المشخصاتية المستفيدين مما يقدمه لهم النظام من رغد العيش و حماية و خدمات سياحية ترفيهية صحية و فلوس بالهبل ٦لى حساب 110مليون مصري كادح فقير….
بعد أن سيقوموا بشطب تصويتها بسبب هذه المخالفة “الوحيدة” في هذه الانتخابات شديدة النزاهة ،سيكون هذا السبب الذي سينزل بالنسبة من 100% إلى 99.9% لصالح المشير ياسر جلال !