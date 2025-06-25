إحباط تحرك في مجلس النواب الأمريكي لعزل ترامب على خلفية ضرب إيران

واشنطن: صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، يوم الثلاثاء، على إجهاض تحرك لعزل الرئيس دونالد ترامب بتهمة وحيدة تتمثل في إساءة استخدام السلطة، وذلك على خلفية شنّه ضربات عسكرية ضد إيران دون الحصول على إذن مسبق من الكونغرس.

وجاء التحرك المفاجئ بمبادرة من النائب الديمقراطي الوحيد، آل غرين من ولاية تكساس، مع قليل من النقاش، وانقسم حزبه حوله، إذ انضمّ معظم الديمقراطيين إلى الأغلبية الجمهورية للتصويت على تأجيل النظر في القرار، بينما أيد عشرات الديمقراطيين مسعى غرين. وانتهى التصويت بنتيجة 344 مقابل 79.

وقال غرين قبل التصويت: “لا أشعر بأي متعة فيما أقوم به”.

وأضاف: “أفعل هذا لأن لا شخص واحدا يجب أن يمتلك السلطة لزجّ أكثر من 300 مليون شخص في الحرب دون التشاور مع الكونغرس الأمريكي”. وتابع: “أفعل هذا لأن الدستور إما أن يكون له معنى أو سيكون بلا معنى”.

ورغم أن هذه الخطوة ليست أول محاولة لعزل ترامب منذ بداية ولايته الثانية في يناير/ كانون الثاني، إلا أنها تعكس حالة القلق لدى العديد من الديمقراطيين تجاه إدارته، لا سيما بعد الهجوم المفاجئ على المنشآت النووية الإيرانية، والذي اعتبر مغامرة محفوفة بالمخاطر للتدخل في شؤون الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق الثلاثاء، هاجم ترامب بشدة، مستخدما ألفاظا نابية، النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز من نيويورك، بعد أن وصفت عمليته العسكرية ضد إيران بأنها “جريمة تستوجب العزل”.

(أ ب)