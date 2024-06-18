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إحباط عملية تهريب حشيش مع مسافرة مصرية من مطار بيروت إلى دولة عربية

18 - يونيو - 2024

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بيروت:  أعلن الأمن اللبناني إحباط عملية تهريب ست كيلوات و416 غراماً من مخدر الحشيش مع مسافرة مصرية إلى إحدى الدول العربية.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، في بيان صحفي  أوردته “الوكالة الوطنية للاعلام”، اليوم الثلاثاء، إن عناصر فصيلة تفتيشات المطار تمكنت، يوم الخميس الماضي، من إحباط عملية تهريب كمية 416ر6 كلغ قائم من مادة حشيشة الكيف إلى إحدى الدول العربية، كانت مخبأة داخل حقيبة الشحن الخاصة بمسافرة مصرية.

ووفق  البيان، “جرى استماعها، وأودعت مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معها، عملاً بإشارة القضاء المختص”.

( د ب أ )

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