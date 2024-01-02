سياسة | عربي | العراق

إحباط هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة تتمركز بها قوات أمريكية في شمال العراق

2 - يناير - 2024

حجم الخط
1

بغداد: قال مصدران أمنيان إن طائرة مسيرة مسلحة أسقطت الثلاثاء، فوق مطار أربيل في شمال العراق حيث تتمركز قوات أمريكية ودولية.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق في بيان، إن “ميليشيا خارجة على القانون” أطلقت طائرة مسيرة مسلحة على مطار أربيل في الساعة 09:52 صباحا بتوقيت العراق.

وأفاد المصدران بأنه لم يتضح إن كان الهجوم الذي تم صده، أسفر عن أي أضرار أو خسائر بشرية.

وجاء الحادث بعد إسقاط أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق مطار أربيل مساء يوم الأحد. وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم “المقاومة الإسلامية في العراق” في ذلك الوقت أنها أطلقت الطائرة المسيرة.

والقوات الأمريكية والدولية المتمركزة في العراق وعبر الحدود في سوريا في حالة تأهب قصوى وسط عشرات الهجمات على قواعدها منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر/تشرين الأول.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 2, 2024 الساعة 10:27 ص

    دكوا دكوا القواعد العسكرية الأمريكية يا أحرار العراق 🇵🇸✌️🚀🐒🚀🐒🚀🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

طائرة مسيرة تستهدف قاعدة تضم قوات أمريكية بالقرب من مطار أربيل بالعراق
24 - يناير - 2024
 العراق يدين “العدوان” الإيراني على أربيل وسيتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن
16 - يناير - 2024
الحرس الثوري الإيراني يقول إنه هاجم “مراكز تجسس للموساد الإسرائيلي” في أربيل بالعراق وجماعات “إرهابية” بسوريا- (فيديوهات)
15 - يناير - 2024
“المقاومة الإسلامية” في العراق تقصف أهدافا إسرائيلية داخل الأراضي العراقية والفلسطينية
28 - ديسمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية