إحباط هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة تتمركز بها قوات أمريكية في شمال العراق

بغداد: قال مصدران أمنيان إن طائرة مسيرة مسلحة أسقطت الثلاثاء، فوق مطار أربيل في شمال العراق حيث تتمركز قوات أمريكية ودولية.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق في بيان، إن “ميليشيا خارجة على القانون” أطلقت طائرة مسيرة مسلحة على مطار أربيل في الساعة 09:52 صباحا بتوقيت العراق.

وأفاد المصدران بأنه لم يتضح إن كان الهجوم الذي تم صده، أسفر عن أي أضرار أو خسائر بشرية.

وجاء الحادث بعد إسقاط أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق مطار أربيل مساء يوم الأحد. وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم “المقاومة الإسلامية في العراق” في ذلك الوقت أنها أطلقت الطائرة المسيرة.

والقوات الأمريكية والدولية المتمركزة في العراق وعبر الحدود في سوريا في حالة تأهب قصوى وسط عشرات الهجمات على قواعدها منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر/تشرين الأول.

(رويترز)