منوعات | أبيض و أسود

إحراق حوالي 1000 سيارة في فرنسا خلال احتفالات رأس السنة

1 - يناير - 2025

وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو

حجم الخط
4

باريس: قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إن مئات الآلاف من الأشخاص احتفلوا بالعام الجديد في شارع الشانزليزيه في باريس بعروض مسرحية وموسيقى في الشارع الشهير، توجت بعرض للألعاب النارية عند قوس النصر، برغم إحراق قرابة ألف سيارة.
وأعلن ريتايو في ساعة متأخرة اليوم الأربعاء أن 984 سيارة اشتعلت في شتى أرجاء البلاد. وتم القبض على 420 شخصا، احتجزت الشرطة منهم 310 أشخاص.
ووصف الوزير الأعداد بأنها غير مقبولة، وقال: “هذا العنف نتاج الوحشية التي تمثلها الحشود، والخارجون عن القانون، الذين يهاجمون ممتلكات فرنسيين غالبا ما يكونون فقراء ممن لا يحظون بوسائل لحماية مركباتهم في ساحة انتظار السيارات الخاصة”.
وأفادت تقارير أولية بأن الاحتفالات، التي كان من المتوقع أن تجذب حوالي مليون شخص مثل العام الماضي، قد جرت وسط أجواء هادئة إلى حد كبير.
وتم نشر حوالي 10 آلاف من رجال الشرطة في العاصمة الفرنسية واتخاذ تدابير أمنية خاصة لتأمين الاحتفالات عبر الشارع الرئيسي الذي تم إغلاقه أمام حركة المرور.
وكان على الزوار المرور عبر عدة بوابات أمنية، في حين تم حظر الألعاب النارية والقوارير الزجاجية، مما قلل إلى حد كبير من تناول المشروبات الكحولية من جانب المحتفلين.
وذكرت قناة “بي إف إم تي في”، نقلا عن السلطات، أنه تم اعتقال 136 شخصا خلال احتفالات المدينة.
وفي بقية أنحاء فرنسا أيضا، كانت بداية العام هادئة إلى حد كبير، رغم وقوع اشتباكات بين محتفلين والشرطة في بعض المدن، وتم إضرام النار في عدد من السيارات.
وفي ستراسبورج، لقى شاب يبلغ من العمر 15 عاما حتفه، بعدما دهسته سيارة خلالها محاولتها الهروب من الشرطة.
وفي مدينة ليون، أصيب صغير يبلغ من العمر عامين في وجهه بلعبة نارية وأصيب بجروح خطيرة في عينه، بحسب تقارير إعلامية. وتم إضرام النار في مدرسة في ساريبورغ بالألزاس، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 2, 2025 الساعة 8:43 ص

    ههه ومن الجنون ما قتل 🎃😁

    رد
  2. يقول هشام:
    يناير 2, 2025 الساعة 4:09 م

    فرنسا أسوأ بلدان أوروبا

    رد
    1. يقول جون ميشال باروش حبيب الجزائر:
      يناير 2, 2025 الساعة 9:32 م

      ومع ذلك تركنا بلدنا البيترولي ونعيش على أراضيها

  3. يقول جاسم:
    يناير 3, 2025 الساعة 6:49 م

    لن نتعاطف مع فرنسا في مصائبها لان موقفها مخزي من الحرب الصهيونية على غزة ففرنسا تدعم العدوان الصهيوني الذي يقتل الأطفال والنساء ويدمر الشجر، والحجر

    رد

أخبار ذات صلة

للتظاهر دعما لغزة.. مئات السويديين يلغون احتفالات رأس السنة- (صور)
1 - يناير - 2025
محمد منير يلغي حفل رأس السنة تضامنا مع أهل غزة
30 - ديسمبر - 2023
شرطة العاصمة الألمانية تعلن إصابة 41 من أفرادها في احتفالات رأس السنة
2 - يناير - 2023
أعياد رأس السنة في أوربا… بين أصلها «الديني» و«الوثني»
18 - ديسمبر - 2022

اشترك في قائمتنا البريدية