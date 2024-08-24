إحراق سيارات وانفجار أمام كنيس يهودي في جنوب فرنسا- (صور وفيديو)

قوات الأمن الفرنسية بالقرب من الكنيس اليهودي في لا غراند

مونبيلييه: أُضرمت النار في سيارتين على الأقل إحداهما تحتوي على أسطوانة غاز صباح السبت أمام كنيس يهودي في لا غراند موت بجنوب فرنسا، مما تسبب في انفجار أدى إلى إصابة شرطي بجروح، وفق ما أفاد قسم الدرك ورئيس البلدية.

وقال رئيس بلدية المدينة ستيفان روسينيول لوكالة فرانس برس إن أحد عناصر الشرطة البلدية أصيب في الموقع الذي أضرمت فيه النار بسيارتين على الأقل. وأدان وزير الداخلية جيرالد دارمانان ما وصفه بأنه عمل “إجرامي” على منصة “إكس”.

Hérault, une voiture incendiée explose devant la synagogue de La Grande-Motte. Gérald Darmanin dénonce une tentative d'incendie. pic.twitter.com/c1xyUpYOx4 — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) August 24, 2024

وقال الوزير “أريد أن أؤكد لإخواننا المواطنين اليهود وللجميع تضامني معهم وأقول إنه بناءً على طلب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، سنلجأ إلى كل الوسائل للعثور على الفاعل”، مشيرا إلى تعزيز حماية مواقع العبادة اليهودية.

Une tentative d’incendie, manifestement criminelle, a touché la synagogue de la Grande Motte ce matin. Je veux assurer nos concitoyens juifs et la commune de tout mon soutien et dire qu’à la demande du Président de la République @EmmanuelMacron, tous les moyens sont mobilisés… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 24, 2024

ويتوجه دارمانان لاحقا إلى منتجع لا غراند موت الساحلي الشهير بالقرب من مدينة مونبلييه في جنوب فرنسا.

وقال روسينول إن كاميرات المراقبة التقطت صور شخص يقوم بإشعال النار في السيارات أمام كنيس بيث ياكوف (بيت يعقوب) الذي تضرر اثنين من أبوابه.

من جانبه، قال ويليام موري من تحالف الشرطة الوطنية على منصة إكس “انفجرت سيارة أمام الكنيس في لا غراند موت. وأصيب مسؤول بالشرطة المحلية”.

كما أشار لقناة “بي إف إم” التلفزيونية إلى أن حياة الشرطي ليست في خطر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن النيران اشتعلت في سيارتين، إحداهما تحتوي على اسطوانة غاز واحدة على الأقل.

وأكدت الشرطة وقوع محاولة لإشعال حريق لكنها أحجمت عن الخوض في تفاصيل.

(وكالات)