سياسة | دولي

إحراق سيارة ورسم شعارات ضد إسرائيل على عقارين في أستراليا

11 - ديسمبر - 2024

حجم الخط
0

سيدني: قالت السلطات الأسترالية اليوم الأربعاء، إن سيارة أُضرمت فيها النيران كما كُتبت رسائل مناهضة لإسرائيل على عقارين في سيدني، بعد أيام قليلة من إشعال حريق متعمد في كنيس يهودي في ملبورن، والذي يجري التحقيق فيه باعتباره عملا إرهابيا.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن الهجوم الأحدث، وهو الثاني الذي يستهدف المجتمع اليهودي في سيدني في غضون ثلاثة أسابيع، كان “شنيعا”، وسيتم إطلاعه على ملابساته قريبا من قبل فرقة عمل جديدة لمكافحة معاداة السامية.

وأضاف ألبانيز لراديو هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) “هذا هجوم على الناس لأنهم يهود”.

وتابع قائلا “فكرة نقل الصراع إلى الخارج وإحضاره إلى هنا تتعارض تماما مع ما بنيت عليه أستراليا… إنها جريمة كراهية، هذا هو الأمر بكل بساطة”.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن شخصين مقنعين ويرتديان ملابس داكنة تم رصدهما بالقرب من المنطقة عندما اشتعلت النيران في السيارة في ضاحية وولاهرا الشرقية، وهي منطقة يسكنها عدد كبير من السكان اليهود.

وقال رئيس وزراء الولاية كريس مينز إن الواقعة سيتم التعامل معها باعتبارها “عملا تخريبيا متعمدا”، وسيواجه المخالفون عقوبة تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

القضاء الأسترالي يحكم لصالح مذيعة طُردت من عملها لدعمها فلسطين
25 - يونيو - 2025
أستراليا: مراسلة قناة “نيوز9” استُهدفت عمداً في لوس أنجلوس- (فيديو)
10 - يونيو - 2025
رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي يفوز بولاية ثانية
3 - مايو - 2025
الناخبون في أستراليا يدلون بأصواتهم في انتخابات عامة وتوقعات بفوز حزب العمال
3 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية