إحراق نصب تذكاري في برلين لضحايا عمليات ترحيل اليهود

برلين: أعلنت الشرطة الألمانية أنّ مجهولاً أحرق، فجر السبت، في برلين كشكاً للكتب يشكّل أحد معالم نصب أقامته العاصمة الألمانية تخليداً لذكرى اليهود الذين تمّ ترحيلهم من المدينة خلال الحقبة النازية.

وقالت الشرطة، في تغريدة على منصّة إكس (تويتر سابقاً)، إنّه، فجر السبت، رأى شاهدان رجلاً يشعل النار في هذا النصب، وهو كشك هاتف قديم تمّ تحويله إلى مكتبة صغيرة تضمّ كتباً عن القومية-الاشتراكية.

وأضافت أنّ “كلّ الكتب تقريباً احترقت”.

وأكّدت الشرطة فتح تحقيق في هذه الواقعة.

وهذا الكشك هو أحد مكوّنات نصب تذكاري أقيم في محطّة غرونيفالد للقطارات في غرب العاصمة الألمانية، ويسمّى “المسار 17”.

ومن هذا “المسار 17” تمّ اعتباراً من العام 1941 ترحيل حوالي 50 ألف يهودي ألماني إلى معسكرات الاعتقال والإبادة في ريغا ووارسو وأوشفيتز وتيريزيينشتات.

وفي هذا النصب التذكاري، الذي تمّ تدشينه في كانون الثاني/يناير 1998، وضعت على المسار الذي غادرت منه قوافل الموت، بالترتيب الزمني، 186 لوحة كُتب على كلّ منها تاريخ مغادرة القطار، وعدد اليهود الذين كانوا على متنه، ووجهتهم النهائية.

وكتبت مدينة برلين على موقعها الإلكتروني الرسمي أنّ “النباتات التي شقّت طريقها على سكك الحديد هي أيضاً جزء من النصب التذكاري: إنّها تدلّ على أنّ ما من قطار سيغادر على هذا المسار من هذه المحطة مرة أخرى”.

(أ ف ب)

Ein Mann stellt laut Zeugen eine Kiste in die zur #Buecherbox umgebaute #Telefonzelle und zündet sie an. Fast alle Bücher in der Zelle verbrennen – es ist Literatur zum Nationalsozialismus. #Gleis17 #Berlin #Anschlag #Polizei https://t.co/1mmi8MZMYY

— Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) August 12, 2023