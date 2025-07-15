إحصاءات: النساء في ألمانيا يدرسن أسرع من الرجال

فيسبادن: أظهرت إحصاءات رسمية في ألمانيا أن الطالبات يكملن دراستهن خلال فترة زمنية محددة بمعدل أعلى من نظرائهن من الطلاب.

وبحسب مسح أجراه مكتب الإحصاء الاتحادي على طلاب السنة الأولى من الدراسة الجامعية، أنه بعد ثمانية فصول دراسية، حصلت الطالبات على درجة البكالوريوس أكثر من الطلاب.

وأظهرت معدلات التخرج أن العديد من الطلاب احتاجوا إلى أكثر من ثمانية فصول دراسية لإكمال دراستهم بنجاح، بحسب المسح الذي أجراه مكتب الإحصاء لأول مرة.

وعند النظر إلى الطلاب والطالبات معا، كان أعلى معدل التخرج بعد ثمانية فصول دراسية في القانون والاقتصاد والعلوم الاجتماعية، حيث بلغ 39%، بينما كان أدنى معدل تخرج في العلوم الأدبية، حيث بلغ 22%.

وكانت المعدلات أعلى في برامج الماجستير الأقصر مدة: ففي عام 2019 التحق 206 آلاف و200 شخص بهذه البرامج، وبعد ستة فصول دراسية تخرج 51% منهم. 54% منهم من الإناث و49% من الذكور، ما يشير إلى أن الفجوة بين النساء والرجال هنا كانت أصغر من مثيلتها في البكالوريوس.

وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أنه لا توجد فترة دراسية موحدة على مستوى ألمانيا، ولكن معظم برامج البكالوريوس تتكون من ستة فصول دراسية، وبرامج الماجستير من أربعة فصول دراسية. وأشار المكتب إلى أنه أضاف فصلين إضافيين إلى الفترة المشمولة في المسح نظرا لانقطاع العديد من الطلاب عن الدراسة خلال هذه الفترة.

(د ب أ)