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إحكام السيطرة على 9 حرائق في مناطق مختلفة من الجزائر- (فيديو)

منذ 51 دقيقة

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الجزائر: أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر التحكم في 9 حرائق من جملة 16 حريقا في موجة جديدة شهدتها مناطق مختلفة من الجزائر في الساعات الأخيرة.

وجاء في بيان للجهاز الأحد أن 16 حريقا اندلع في ولايات بجاية وجيجل وقالمة وسكيكدة وتيزي وزو، جرى إخماد 9 منها حتى الآن منها 4 في بجاية، وواحد في كل من ولايتي سكيكدة وقالمة، و3 في ولاية تيزي وزو. فيما لا تزال 7 بؤر مشتعلة في ولايات بجاية وجيجل وتيزي وزو.

وفي سياق متصل، اعتقل جهاز الدرك الوطني شخصا يبلغ من العمر 56 عاما، يشتبه في الضلوع في الحريق الذي نشب في غابة عش الباز في منطقة بوليماط بولاية بجاية.

(د ب أ)

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