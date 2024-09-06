إحياء الذكرى العاشرة لغياب الشاعر سميح القاسم في أراضي 48

الناصرة- “القدس العربي”: أقام منتدى عكاظ الثقافي الأدبي بالتعاون مع مؤسسة الأفق أمسية أدبية لإحياء الذكرى العاشرة لرحيل شاعر العروبة والوطن سميح القاسم، في قاعة مسرح الأفق في شفاعمرو داخل أراضي 48.

حضر الأمسية جمهور ونوعي من الكتاب والشعراء والمثقفين ومن بينهم نجل الشاعرالراحل السيّد وطن القاسم رئيس مؤسسة سميح القاسم.

تضمّنت الأمسية كلمات ترحيبية للكاتب والممثل عفيف شليوط مدير مؤسسة الأفق، وللشاعر الدكتور عناد جابر مدير منتدى عكاظ.

وألقت الشاعرة والباحثة ايمان مصاروة مداخلة حول صورة القدس في شعر سميح القاسم، والمداخلة الثانية كانت للكاتب ناجي ظاهر حول شخصية سميح القاسم الإنسان ألقاها بالنيابة عنه الشاعر أنور خير.

وقدّم الشاعر سامي مهنا مداخلة أخرى حول سميح القاسم الشاعر والإنسان. وقام الفنان عماد فرو بأداء أغنية “منتصب القامة أمشي”. وقدّم الممثلان عفيف شليوط ومحمود صبح مشهدا مسرحيا من أحد أعمال القاسم المسرحية.

وتضمّن البرنامج إلقاءات شعرية للشعراء ناظم حسون وسامي مهنا وراضي مشيلح وعناد جابر. اختتمت الأمسية بكلمة نجل الفقيد السيّد وطن القاسم، حيّا بها الحضور وشكر القائمين على الأمسية لمبادرتهم الطيّبة، وتحدّث عن مشاريع المؤسسة ونشاطاتها بضمنها إقامة متحف ومركز سميح القاسم في الرامة.