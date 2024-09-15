إحياء ذكرى المولد النبوي في القيروان التونسية- (صور)

القيروان: شارك مئات الأشخاص في مدينة القيروان وسط تونس، مساء السبت، باحتفالية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في جامع “عقبة بن نافع” التاريخي.

وكل عام يشهد محيط جامع “عقبة بن نافع”، أحد أقدم مساجد إفريقيا، فعاليات تقام بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وشارك هذا العام مئات الأشخاص من داخل تونس وخارجها، في احتفالية المولد النبوي التي أقيمت في جامع “عقبة بن نافع” (تأسس عام 50 للهجرة، 670 م) ومحيطه.

تجدر الإشارة إلى أن المسلمين حول العالم يحتفلون بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الأول من كل عام، وتشهد العديد من الدول الإسلامية والمجتمعات المسلمة فعاليات وأنشطة متنوعة إحياءً لهذه المناسبة.

(الأناضول)