إحياء ذكرى قيام الدولة الفلسطينية في الجزائر على وقع العدوان في غزة.. وحراك برلماني باتجاه سفارات الدول الداعمة لإسرائيل

الجزائر- “القدس العربي”:

اكتسب الاحتفاء بيوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر الذي أعلن فيه عن قيام دولة فلسطين في الجزائر، رمزية خاصة هذه السنة في ظل العدوان الإسرائيلي الذي تشهده الأراضي المحتلة وعودة القضية الفلسطينية لتتصدر اهتمامات العالم.

وقال رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، في محاضرة ألقاها في جامعة الجزائر، إن إعلان الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قيام دولة فلسطين في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، كان بمثابة تجسيد لمواقف الجزائر التي ظلت تعتبر فلسطين قضيتها المركزية.

وجدد قوجيل وهو الرجل الثاني دستوريا في الجزائر التذكير بأن بلاده لن تدخر أي جهد من أجل نصرة القضية الفلسطينية ونجدة الشعب الفلسطيني وحماية الأماكن المقدسة، اعتبارا من أن الجزائر “كانت أول دولة تعترف بدولة فلسطين”.

وأشار المتحدث إلى أن الدعوة الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون، تندرج في هذا الإطار، والتي ناشد فيها الحقوقيين من أجل رفع دعاوى قضائية ضد الاحتلال الصهيوني أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، جراء المجازر والجرائم المقترفة ضد الأطفال والنساء والمدنيين والشعب الفلسطيني.

ووجّه قوجيل الذي يعد من أبرز مجاهدي ثورة التحرير الذين مازالوا على قيد الحياة، دعوة إلى الفلسطينيين من أجل “ضرورة توحيد جهود الفصائل الفلسطينية اقتداء بوحدة صف ثوار الجزائر التي شكلت الركيزة الاساسية لحرب التحرير”، مبرزا أن الجزائر التي عانت الويلات ابان الاستعمار الفرنسي لمدة 132 سنة، تمكنت من التخلص من براثنه بفضل “الوحدة وتوحيد كلمة الشعب الجزائري وإعلاء المصلحة الوطنية على الحسابات الشخصية”.

واعتبر أن الوحدة بإمكانها التحقق في حال التجسيد العملي لإعلان الجزائر الموقع عليه من قبل الفصائل الفلسطينية في تشرين الأول/أكتوبر 2022 والذي تم برعاية شخصية وإشراف مباشر من الرئيس تبون.

وقال إن الهدف من تلك المبادرة كان السعي “لقطع كل المحاولات الرامية لوأد المقاومة والثورة الفلسطينية، من منطلق ضرورة بناء جبهة فلسطينية لمواجهة الاحتلال الصهيوني وسياساته الفاشية الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني، سيما في ظل تقاعس المجموعة الدولية عن إيجاد تسوية جدية وعادلة تنسجم ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية ببيروت، عام 2002”.

وشدد قوجيل على “مناصرة ومساندة الجزائر الشعبية والرسمية بلا شرط أو قيد للقضية الفلسطينية”، مؤكدا أن الجزائر الجديدة “سائرة على ذات الدرب ولن تخذل الشعب الفلسطيني وستظل تنافح في شتى المنابر من أجل أن يقرر مصيره”.

واستنكر المحاضر الحرب الاعلامية التي يشنها الكيان الصهيوني والدول التي تدعمه لتغيير الواقع والتلاعب بالمفاهيم، مجددا التأكيد على أن “المقاومة الفلسطينية وكل الفصائل الاخرى هي حركات تحرر وليست منظمات إرهابية كما يريد أن يسوق له الصهاينة والغرب”.

وفي رسالة وجهها للشباب الجزائري، حذر رئيس مجلس الأمة من أن “التاريخ يعيد نفسه”، داعيا “جيل الاستقلال في الجزائر إلى ضرورة الحيطة والمحافظة على المكاسب التي حققتها الأجيال السابقة، للحفاظ على نفس نسق نوفمبر”، خاصة أن هذا الشهر له “مدلولات خاصة” في تاريخ الجزائر.

كما أشار إلى أن الجزائر، التي دعمت منذ الاستقلال وحتى إبان الثورة التحريرية، كل حركات التحرر في افريقيا والعالم أجمع، دون أي مقابل، “تحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، كما بقت عكس العديد من الدول، ثابتة على هذه المبادئ الى اليوم، سواء في دفاعها المستميت على القضية الفلسطينية أو الصحراء الغربية”، على حد قوله.

وفي نفس سياق إحياء الذكرى، أوضح السفير الفلسط يني فايز أبو عطية أن إعلان قيام الدولة الفلسطينية من الجزائر “لم يأت صدفة او من فراغ بل جاء بعد تاريخ طويل من الدعم والمساندة”.

وذكر السفير في مداخلة له خلال منتدى الذاكرة، الذي نظمته جمعية مشعل الشهيد وجريدة المجاهد، أن “الجزائر كانت سندا حقيقيا للشعب الفلسطيني ولم يكن لها أجندات خاصة ولم تستخدم الورقة الفلسطينية في يوم من الايام لحساباتها الشخصية”.

ولفت إلى أن “إعلان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قيام الدولة الفلسطينية من الجزائر كان يوما تاريخيا بامتياز”، مؤكدا أنه شكل بداية دخول فلسطين الى بوابة الشرعية الدولية وتفعيل النضال السياسي والدبلوماسي على كل المستويات.

وتناول الدبلوماسي تواصل الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعين سنة، مشددا على أن ما يحدث الآن في قطاع غزة هو محاولة من الاحتلال لتكريس نكبة جديدة لا تختلف عن نكبة عام 1948.

وبخصوص ما يجري اليوم، قال أبو عطية إن “الاحتلال الصهيوني يعمل على تهجير الشعب الفلسطيني بشكل قسري، عن طريق ارتكاب جرائم غير مسبوقة”، مشيرا إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون فلسطيني من شمال غزة الى جنوبها منذ بداية العدوان، وهم الذين يتم منع كل شروط الحياة عنهم.

ورغم هذه الظروف، أبدى السفير تفاؤلا بأن “الشعب الفلسطيني صامد ومتمسك بأرضه وسيرحل الاحتلال الصهيوني من فلسطين مثل ما رحل الاحتلال الفرنسي من الجزائر”. مؤكدا أنه رغم قتامة المشهد والمعاناة الكبيرة، فإن الشعب الفلسطيني “لم يركع ولن يستسلم مهما كان حجم المؤامرات وسينتصر مهما طال الزمن أو قصر”.

ونبّه إلى أن “الشعب الفلسطيني بكامله هو المستهدف فالمعركة في غزة ولكن رحاها يدور أيضا في الضفة الغربية، لأن الاحتلال يريد اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، لذا يقوم بإبادة جماعية وجرائم مكتملة الأركان”.

ويعتقد أبو عطية أن سبب جنون الكيان الصهيوني وما يقوم به من يسمى رئيس حكومة الاحتلال المجرم، “هو محاولة للتغطية على فشله في كل شيء وسيحاسب على جميع جرائمه” لأنه “يعيش على دماء الفلسطينيين”، مطالبا بتوفير الحماية الى شعب فلسطين ووقف هذا العدوان الجائر وهذا الخراب والدمار.

من جانب آخر، لا تزال الأحزاب الجزائرية تحاول الضغط على سفراء الدول الكبيرة لوقف العدوان الجاري في غزة. وذكر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، أن 6 مجموعات في البرلمان الجزائري التقوا السفير الصيني وسلموه مذكرة احتجاج، مشيرا إلى السفير تعهد بتحويل المذكرة فورا لسلطات بلاده في بيكين.

وسيتم بحسب صادوق إجراء مقابلات لاحقة مع سفراء عدة دول بهدف الضغط والاحتجاج على دعم بعضها للكيان الصهيوني وتخاذل البعض الآخر عن نصرة المظلومين في فلسطين. وتأتي هذه الجهود حسبه في إطار الجهود الرامية لدعم القضية الفلسطينية، وتعزيز الموقفين الشعبي والرسمي الجزائري، المساند لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وتحقيق التحرير الشامل لكل فلسطين.