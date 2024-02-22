إخبار ضد نانسي عجرم على خلفية مصافحة مدوّن إسرائيلي- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”: لا تزال قضية مصافحة الفنانة اللبنانيّة نانسي عجرم المدوّن الإسرائيلي إيتزيك بلاس تتفاعل بعدما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورةً لها وهي تصافحه في كواليس حفلها في قبرص، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وقسم الرأي العام بين منتقد ومدافع.

اللبنانية نانسي عجرم مع المدون السياحي الإسرائيلي إيتسيك بلاس .. pic.twitter.com/A9okb4azuk — NawraS (@Nawras_Atta) February 19, 2024

وبعدما تجاهلت عجرم الهجوم الذي تعرّضت له، انطلاقا من رفضها سابقا أي تشكيك بوطنيتها، تقدم أحد المحامين بإخبار ضدها أمام النيابة العامة العسكرية بجرم مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل.

وجاء في الإخبار: “بما أنه ثابت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لقاء الفنانة نانسي عجرم مع بلوغر إسرائيلي وذلك للمرة الثانية، وبما أن ذلك حصل في الفترة التي يقصف فيها العدو أراضينا المقدسة ويقتل شهداءنا وأهلنا في الجنوب وكل لبنان ويرتكب المجازر بحق الأطفال، وبما أن ذلك يشكل مخالفة فاضحة لقانون مقاطعة إسرائيل الذي يحرّم أي تعامل مع العدو الإسرائيلي، وبما أن قانون مقاطعة إسرائيل حظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد، بالذات أو بالواسطة، اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته”.

هكذا نشرت قناة كان 11 العبرية تقرير عن نانسي عجرم ولقائها مع blogger إسرائيلي

هل هناك من اوقع بها او كانت على علم واطلاع pic.twitter.com/Kum2Np2gD3 — حسين مرتضى Hussein Mortada (@HoseinMortada) February 20, 2024