إخراج المستوطنين المتطرفين لأثاث منزل عائلة “صب لبن” يتحول لأكبر مشهد من دراما صراع تهويد القدس المحتلة

القدس/ “القدس العربي”:

تجسد العائلة المقدسية “صب لبن” في مدينة القدس المحتلة كل معاني الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي تتعمق سياسات سيطرته وتهويده لمنازل المقدسيين. فيما قدم المنزل القديم في رمزيته، صباح اليوم الأحد، أكبر مشاهد دراما الصراع التي لا تتوقف.

وسيتوقف مهتمون كثر أمام مشهد قيام مستوطنين متطرفين بإخراج ثلاجة العائلة، إلى جانب كل أغراض المنزل من بابه التاريخي الضيق، ليقوم مستوطن بحمل علبة لبن كبيرة الحجم كان قد أخرجها من ذات الثلاجة حيث يقدمها لابن العائلة “رأفت صب لبن” كنوع من الاستفزاز، فيما يكون رد فعل الشاب رأفت أن يضرب عبوة اللبن التي تنسكب على جسم أحد المستوطنين والشارع الضيق.

وحدثت مشادة كلامية بعد أن تلوثت ملابس مستوطنين باللبن المسكوب كادت تتحول إلى عراك بالأيدي، وانتهت الحادثة باعتقال ابن العائلة حيث نقل إلى سجن تحقيق المسكوبية في القدس.

وتجلى الاستفزاز بعد إخراج أغلب قطع أثاث المنزل حيث تم رميها بالشارع، فيما جاء المستوطن مدعيا الحفاظ على أملاك العائلة المقدسية حاملا علبة اللبن ليقدمها للعائلة “التي حرق دمها” حرفيا على خسارة منزل القديم بعد معركة قانونية طويلة في المحاكم الاحتلالية.

وأبلغ مستوطنون العائلة عن موعد اخراج أثاث (عفش) المنزل حيث قالوا لهم بداية إن الموعد هو تمام الساعة التاسعة، ومن ثم عدلوا عن القرار وأخبروهم أنه سيتم اخراج الأثاث تمام الساعة 8 صباحا، ولكنهم بدأوا بعملية إخراج الأثاث قبل قدوم العائلة ومجموعات المتضامنين وذلك تمام الساعة السابعة صباحا بحسب ربة البيت نورا.

تقول نوارا صب لبن (68 عاما): “مش مهم العفش، لولا خوفي من الذهاب للسجن لحرقته، بعد ما راح البيت لن أأسف على شيء”.

وتابعت حديثها بحرقة بالغة: “شوفوا الاجرام والتطهير العرقي، أخذوا ابني على سجن المسكوبية لكونه كب اللبن عليهم، ابني من عائلة صب لبن، لقد طرطشهم باللبن”.

وبحسب أحمد حسين صب لبن فإن العائلة تقطن في فلسطين في محافظة الخليل، وجزء من العائلة يعيش في محافظة القدس وفي المملكة الأردنية الهاشمية. ومن العائلة العالم الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي الشهير بـ”صب لبن”، وهو مؤلف كتاب “تاريخ القدس والخليل”.

وتتساءل نورا: “طيب لما دلقوا (سكبوا) الماء علينا من فوق (الطابق الأول للمنزل) لم يعترض عليهم أحد”.

وقالت واصفة المستوطنين المتطرفين: “هؤلاء “حوش” (بلا ثقافة) وزبالة العالم، ابني لإنه سكب اللبن عليهم أخذ على الشرطة، ربنا قادر عليهم، بدها وقت، ونحن قادرون عليهم”.

وشددت: “بكرا رح نكبهم برا مثل ما كبوا عفشنا بالشارع”.

وهتفت بصوت عال: “رح تظل القدس عربية وإسلامية، وستبقى بيوتنا عربية، وعمرها ما بتصير إسرائيلية.. طول ما في نفس لن تكون بلادنا إسرائيلية”.

وتكثفت معاناة العائلة عندما كانت ترى أثاث منزلها يخرج من المنزل إلى الشارع حيث عمل عشرات المستوطنين على التناوب في عملية إخراج الأثاث وسط ممارستهم لإجراءات استفزازية.

وما كان من العائلة إلا أن هتفت من أجل القدس والمنزل وتبادلت الشتائم مع المستوطنين الذين كانوا يعلمون بأعصاب هادئة غير عابئين بدموع ولا صيحات نورا صب لبن التي حملت سماعة (مكبر صوت) للهتاف ضد إجراءات طردها من منزلها الذي يزيد عمره عن 150 عامًا، وذلك يعني أنه أكبر من عمر دولة الاحتلال.

وشددت الأم أن عائلة والدها المُلقّبة بـ”غيث” استأجرت المنزل من المملكة الهاشمية الأردنية، وتم منحها حقوق إيجار محمية؛ وبعد احتلال القدس عام 1967 تم نقل مُلكيته لما تُسمى “دائرة حارس أملاك العدو”.

وقالت الأم نورا “عيلتنا صب لبن.. ولا تريد لبنا من المستوطنين”، ردا على مشهد تقديم المستوطن لعبوة اللبن لابنها.

وعلى مدى ساعات تبادل عشرات المستوطنين الأدوار على إخراج أثاث العائلة بعد نحو أسبوعين من السيطرة على المنزل وطرد العائلة منه وهو ما أحدث حينها موجة من الإدانات المحلية والدولية.

وفي شارع قديم وضيق حيث تجمعت مجموعات صغيرة من المتضامين يمكن بسهولة رؤية لمعان قبة الصخرة في المسجد الأقصى وكذلك أعلام إسرائيلية رفعت فوق نوافذ المنزل المطلة على القبة الصفراء، فيما علق نشطاء مقدسيون وأجانب صورا من النكبة على قطع أثاث منزل العائلة التي رميت بالشارع.

وقام مستوطنون متطرفون تمكنوا من السيطرة على المنزل الشهير مع ساعات الصباح بإخراج جميع قطع الأثاث التي تعود للعائلة التي عانت من سياسات التهجير منذ نحو 40 عاما فيما يعتبر مشهد إخراج أثاث منزلها بمثابة آخر فصل من فصول تهجير العائلة التي أصبحت في الشارع.

وعلى ذات الثلاجة التي وضعت بالشارع علق نشطاء صور نساء مهجرات فيما كتب باللغة الإنجليزية حكاية التهجير في القدس المحتلة.

وأتلف المستوطنون نباتات زينة ووردا خاصا بالأم نورا حيث حملت صبارة كانت تقوم بالعناية بها على إحدى نوافذ المنزل الذي يقع في شارع يحمل اسم عقبة الخالدية في القدس القديمة.

وفي 11 من الشهر الجاري اخلت قوات الاحتلال، عائلة غيث/ صب لبن من منزلها في الحي لصالح المستوطنين بحجة ملكيتهم للعقار قبل عام 1948 بعد أن حددت “دائرة الإجراء والتنفيذ” الفترة الواقعة بين 28 حزيران حتى 13 تموز، لإخلاء العائلة من منزلها.

يذكر أن منزل عائلة غيث-صب لبن- الذي يقع على بعد عدة أمتار من المسجد الأقصى، هو مستأجر من المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1953 ويخضع للإجارة المحمية.

وفي عام 2010 ادعت “جمعية جاليتسيا الاستيطانية” أن منزل العائلة هو وقف يهودي، وعليه قررت محاكم الاحتلال إنهاء الإجارة المحمية للعائلة وإخلائها من المنزل، وسبق ذلك جلسات عديدة وقرارات مختلفة بدأت في ثمانينات القرن الماضي، في محاولة لانتزاع ملكية المنزل.

وهدم المستوطنون، قبل عدة أعوام، الجدار الفاصل بين العقار ومخزن العائلة، ومنه تسللوا إلى المخزن ليباشروا مزيداً من أعمال الحفر والهدم وتغيير المعالم، قبل أن يوقفهم خبراء من سلطة الآثار الإسرائيلية، دون أن يطلب منهم مغادرة المكان.

فيما منعت قوات الاحتلال أفراد العائلة من دخول المخزن، بدعوى أن قراراً من محكمة إسرائيلية صدر في العام 2001 يمنعهم من ذلك بعد الإخلاء، ومثل هذا القرار تجدد في العام 2014.

وقررت المحكمة العليا في 2016 إبقاء العائلة بمنزلها لعشر سنوات، واستثنت المخزن من القرار، بينما بقي أمر الاستيلاء عليه وتمكين المستوطنين منه قائماً، وبالتالي ظل هؤلاء داخل المخزن وما زالوا متواجدين فيه بحماية قوات الاحتلال التي سارعت إلى التذرع بقرار المحكمة لضمان بقاء المستوطنين فيه.