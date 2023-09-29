إخفاق فيخو للمرة الثانية في الفوز بمنصب رئيس وزراء إسبانيا

مدريد: أخفق زعيم المعارضة المحافظة في إسبانيا ألبرتو نونيز فيخو مجددا في الفوز برئاسة الوزراء في الجولة الثانية من التصويت بالبرلمان، اليوم الجمعة.

ولم يصوت لفيخو سوى 172 نائبا اليوم، مقابل 177 صوتوا ضده وإبطال صوت واحد . وكانت النتيجة مماثلة للجولة الأولى من التصويت التي باءت بالفشل أمس الأول الأربعاء.

وفي ظل هذه الهزيمة الجديدة، لا يوجد فرصة لإقامة أول تحالف يميني بين حزب الشعب الذي ينتمي له فيخو والحزب الشعبوي اليميني المتطرف “فوكس” على المستوى الوطني في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق من اليوم، قام فيخو باتهام رئيس الوزراء الاشتراكي المؤقت بيدرو سانشيز بالسعي لإقامة “حكومة من الأكاذيب والخداع” من خلال الإذعان لمطالب الانفصاليين الكتالونيين لكسب دعمهم .

ومن المتوقع الآن أن يكلف الملك فيليب السادس سانشيز بتشكيل الحكومة.

ويشغل سانشيز منصب رئيس الوزراء منذ 2018 .

وفي حال لم يتم التوصل لأغلبية بحلول 27 تشرين الثاني/نوفمبر، سوف يكون الخيار الوحيد هو إجراء انتخابات جديدة وحينها سوف تجرى في 14 كانون الثاني/يناير.

(د ب أ)