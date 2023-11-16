سياسة | دولي | أوروبا

إخفاق مقترح في البرلمان الأيرلندي لطرد سفيرة إسرائيل

16 - نوفمبر - 2023

متظاهرون في دبلن يطالبون بطرد السفيرة الإسرائيلية من إيرلندا

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لندن: باء مقترح في البرلمان الأيرلندي لطرد السفيرة الإسرائيلية بالفشل.

وجاء التصويت على المقترح في الوقت الذي احتج فيه أكثر من ألف متظاهر يدعون لطرد السفيرة، خارج البرلمان الأيرلندي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”.

ودعا التصويت الذي اقترحه حزب الاشتراكيين الديمقراطيين إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية ضد إسرائيل، بما في ذلك إلغاء أوراق الاعتماد الدبلوماسية الخاصة بالسفيرة الإسرائيلية في أيرلندا، دانا إرليش.

كما دعا المقترح إلى استخدام أيرلندا نفوذها في بروكسل للسعي لتعليق اتفاق التجارة الأوروبي الإسرائيلي، وتفعيل بند بشأن حقوق الإنسان في الاتفاقية وتعليق مشاركة إسرائيل في مبادرة تمويل الأبحاث “هورايزن يوروب”.

وقال الحزب أيضا إنه يجب على أيرلندا إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبعد طرح مقترح مضاد ألغى الدعوات لفرض العقوبات، قال وزير الدولة بوزارة العدل الأيرلندية، جيمس براون، أمام الغرفة الأدنى بالبرلمان، إن الحفاظ على الصلات الدبلوماسية مع إسرائيل ضروري.

وتم التصويت على التعديل الحكومي للمقترح بـ85 صوتا مقابل 55 صوتا.

كما باء مقترح قدمه حزب “شين فين” لقيام أيرلندا بإحالة إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية بالفشل.

(د ب أ)

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