إخلاء المستشفى الأوروبي في خان يونس بعد تهديدات الاحتلال

جنيف: قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن 270 مريضا غادروا مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، بعد أوامر إخلاء إسرائيلية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن، بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

والاثنين، أنذر الجيش الإسرائيلي عدة مناطق شرق مدينة خان يونس بالإخلاء “الفوري” بزعم أنها “مناطق قتال خطيرة”.



ولم يأمر الجيش المستشفى رسميا بالإخلاء، إلا أنها تقع في منطقة الفخاري التي أنذر بإخلائها، علما أن “مستشفى غزة الأوروبي” يعدّ من المستشفيات القليلة الباقية والعاملة في القطاع.

وفي المؤتمر الصحافي، قال ممثل “الصحة العالمية” إن أوامر الإخلاء الأخيرة “أثرت على العمليات في مستشفى غزة الأوروبي، رغم أن المستشفى نفسه لا يخضع لأوامر الإخلاء”.

وأوضح بيبركورن أن 270 مريضا، إلى جانب الطواقم الطبية، غادروا المستشفى ذاتيا يوم الاثنين، وأن عمليات الإخلاء بالمستشفى استؤنفت صباح الثلاثاء بمساعدة وزارة الصحة الفلسطينية.



وشدد على أن “انعدام الأمن قرب أي مستشفى وعدم إمكانية وصول المرضى والعاملين الصحيين والعاملين الإنسانيين لإمدادات الوقود والإمدادات الطبية والمياه والغذاء يمكن أن يجعل المستشفيات غير قادرة على العمل بسرعة كبيرة”.

وأضاف أنه “لم يبق بمستشفى غزة الأوروبي سوى 3 مرضى، و3 آخرين في المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وأشار إلى أن معظم المرضى تم تحويلهم إلى “مجمع ناصر الطبي” غربي مدينة خان يونس.

(الأناضول)