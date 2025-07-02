إخلاء سبيل الدولي الجزائري يوسف بلايلي بعد توقيفه في مطار باريس ـ (فيديو)

الجزائرـ “القدس العربي”: تعرض اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي لتوقيف أمني في مطار باريس، بعد وقوع حادثة داخل الطائرة التي كانت تقله على الأرجح من الولايات المتحدة لباريس. وظهر بلايلي الذي شارك مؤخرا مع ناديه الترجي التونسي في كأس العالم للأندية، في مقاطع مصورة وهو يُدفع لدى نزوله من الطائرة من قبل عناصر الأمن الفرنسي، في مشهد وثقته عدسات بعض المسافرين في المطار.

🇫🇷🇩🇿 L’international algérien Youcef Belaïli a été interpellé à son arrivée à l’aéroport Charles de Gaulle de Paris après une altercation dans l’avion pic.twitter.com/ZaT6X7qzg0 — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) July 2, 2025

وأفادت صحيفة “الهداف” الرياضية الجزائرية أن اللاعب تم إطلاق سراحه لاحقًا، بعد تدخل كل من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والسفارة الجزائرية بفرنسا. أما والد يوسف بلايلي والمسؤول عن أعماله، قدم توضيحًا بشأن الحادثة، مشيرًا إلى أن ابنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية، وأن ما حدث يعود إلى صعوبة وضع حزام الأمان لطفله البالغ من العمر سنتين. وأضاف أن ابنه تدخل لشرح الموقف، وأنه كان من الممكن التعامل مع الوضع بشكل مختلف، بالنظر إلى طبيعة الموقف.

Belaili s’est fait arrêter à Roissy après une altercation dans l’avion. Son fils s’est fait mal parler par un membre du personnel de Air France. Ila réagi comme n’importe quel parent aurait fait. On peut débattre du ton, mais pas de l’instinct. Faut être parent pour comprendre pic.twitter.com/TbjLEuPPtC — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) July 2, 2025