إخلاء سبيل رئيسة تحرير “مدى مصر” بكفالة مالية.. والنيابة اتهمتها بنشر أخبار كاذبة

القاهرة- “القدس العربي”:

أخلت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، سبيل رئيسة تحرير موقع مدى مصر، لينا عطا الله، اليوم الاثنين، بكفالة قدرها 30 ألف جنيه، بعد تحقيقات واجهت فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع بدون ترخيص.

ورفضت النيابة السماح لأمينة لجنة الحريات في نقابة الصحافيين، إيمان عوف، حضور التحقيق ممثلة عن مجلس النقابة.

وأدانت حملة “أنقذوا حرية الرأي” في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، استدعاء عطا الله، للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وأعربت الحملة عن قلقها البالغ من استمرار استهداف الصحافيين والمؤسسات الصحافية المستقلة، ومحاولة ترهيبهم عبر التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة، بدلا من فتح تحقيقات جادة في مضمون ما ينشرونه من انتهاكات وشكاوى إنسانية.

ورأت الحملة أن استدعاء عطا الله للتحقيق يمثل حلقة جديدة في سلسلة محاولات ترهيب الصحافة والمواقع المستقلة، ضمن نمط متكرر من التضييق مارسته السلطة خلال السنوات الماضية لقمع حرية الصحافة والتعبير.

وطالبت الحملة بوقف ممارسات ترهيب وملاحقة بحق الصحافيين، وتدعو إلى احترام الحق في النشر والتعبير، والتزام الدولة بالدستور المصري والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة.

وترفض “أنقذوا حرية الرأي” استخدام التحقيقات كوسيلة للضغط على الصحافة المستقلة، وتشدد على ضرورة الإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين، وضمان بيئة آمنة لعملهم.

ويقبع 22 صحافيا على الأقل خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من نيابات ومحاكم أمن الدولة.

وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً. وفي عام 2024، كان لدى مصر سادس أكبر عدد من الصحافيين السجناء على مستوى العالم، بحسب “لجنة حماية الصحافيين”.