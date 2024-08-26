إخلاء شاطئ في المملكة المتحدة بعد اكتشاف ما يشتبه أنه قنبلة

لندن: أخلت السلطات البريطانية يوم الأحد شاطئا على الساحل الجنوبي لإنكلترا بعد اكتشاف ما يشتبه أنه قنبلة غير متفجرة.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن بعض الشهود يعتقدون أن الجسم، الذي جرفته الأمواج إلى الشاطئ في قرية بير، وهي قرية ساحلية في شرق ديفون، هو قذيفة.

وذكر خفر السواحل البريطاني أن الجسم انجرف مرة أخرى إلى داخل البحر قبل أن يتمكن فريق المتفجرات من تقييمه.

وقالت شرطة ديفون وكورنوال إنها تلقت تقارير عن “ما يشتبه أنه قنبلة غير متفجرة” في الساعة 4 مساء (1500 بتوقيت غرينتش) وفرضت طوقا أمنيا حول المنطقة.

وكان قد تم رصد الجسم المشتبه به لأول مرة من قبل شخص يستخدم كاشف معادن وتم التعرف عليه من قبل شخص آخر، الذي قام بإبلاغ السلطات.

وتم إغلاق طريق قريب بينما قامت الشرطة وأفراد من خفر السواحل بتأمين المنطقة.

وحضرت وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة إلى موقع الحادث ولكن لم تتمكن من الوصول إلى الجسم بسبب المد العالي، وفقا لما ذكره خفر السواحل الملكي.